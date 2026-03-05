Lucro da REN sobe 4,8% para 159,8 milhões de euros

A REN – Redes Energéticas Nacionais obteve um resultado líquido de 159,8 milhões de euros em 2025, 4,8% acima dos 152,2 milhões de euros registados no ano anterior, avançou a empresa, esta quinta-feira. Este resultado melhorado foi apoiado pelo crescimento do EBITDA e do resultado financeiro.

Os resultados relativos ao ano passado foram divulgados esta quinta-feira pela empresa, através de um comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), após o fecho da negociação nos mercados.

O EBITDA do grupo REN foi de 516,1 milhões de euros, 2% acima do obtido no ano anterior. Em Portugal, esta rubrica atingiu os 490,5 milhões de euros, mais 1,4% que em 2024. “Para esta evolução contribuiu uma maior atividade de desenvolvimento de infraestruturas com o objetivo de concretização da transição energética em curso”, justifica a REN.

Já o segmento internacional contribuiu com 25,6 milhões de euros para o EBITDA do grupo, um número 14,6% maior que o de 2024. O crescimento está relacionado com os resultados relativos a oito meses obtidos com a nova empresa Tensa, mas também a redução nos proveitos reconhecidos com a participação de 42,5% detida pela REN na empresa chilena de transporte de Gás Natural Electrogas.

Os investimentos da REN atingiram os 474,9 milhões de euros, quase 30% acima da quantia do ano anterior. Contudo, a dívida líquida situou-se em 2,5 milhões de euros, um ligeiro decréscimo face a 2024. O custo médio da dívida também diminuiu, situando-se nos 2,5%, em vez dos anteriores 2,7%.

Em dezembro, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos publicou a proposta final para as tarifas e preços para a energia elétrica em 2026 e de parâmetros para o período de regulação 2026 a 2029. O modelo regulatório da eletricidade para este período inclui um aumento que a REN descreve como “significativo” da taxa base de retorno, que passa de 4,40% para 6,19%.

Em fevereiro de 2026, a REN emitiu um empréstimo obrigacionista verde no montante de 300 milhões de euros, com uma maturidade de oito anos e uma taxa de juro de 3,473%. A procura foi cinco vezes superior ao montante colocado.

Consumo de eletricidade e produção renovável batem recordes

Em 2025, o consumo de eletricidade abastecido a partir da rede pública registou uma subida de 3,2% relativamente ao ano anterior, o consumo anual mais elevado alguma vez registado no Sistema Elétrico Nacional, superando em 1,7% o anterior máximo histórico, alcançado em 2010 (52,2 TWh). O consumo de gás natural situou-se em 45 TWh, registando um crescimento de 11% face ao ano anterior, mas ainda 8% inferior ao valor registado em 2023 (49 TWh).

A produção de energia proveniente de fontes renováveis totalizou 37 TWh, o valor absoluto mais elevado de sempre no Sistema Elétrico Nacional. Este valor correspondeu a 68% do consumo, em linha com os 70% verificados no ano anterior.

(Notícia atualizada pela última vez às 17h25)