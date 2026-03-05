Em atualização Morreu o escritor António Lobo Antunes
Considerado um dos maiores escritores da literatura portuguesa contemporânea, escreveu mais de três dezenas de romances. Tinha 83 anos.
António Lobo Antunes morreu esta quinta-feira, aos 83 anos, avançam o Expresso e a RTP. Era considerado um dos maiores escritores da literatura portuguesa contemporânea.
(Notícia em atualização)
