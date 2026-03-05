“Música no Coração” inspira nova linha de comunicação da Nos

Sob o novo claim "Se é importante para ti, é importante para Nos", a marca de telecomunicações expande e reforça a sua linha de comunicação. Maro e Dino D'Santiago são os protagonistas.

O clássico “My Favorite Things”, do filme “Música no Coração”, serve de mote à nova linha de comunicação da Nos. Com estreia marcada para esta quinta-feira, a campanha adapta o espírito da canção para a premissa “Isto é o que é importante para mim”.

Sob o novo claim “Se é importante para ti, é importante para Nos”, a marca de telecomunicações expande e reforça a sua linha de comunicação para outras áreas-chave, como o cinema e a música, centrando a narrativa na experiência nas suas lojas.

Esta nova campanha “não é uma rutura, mas uma evolução” da linha de comunicação inaugurada no ano passado. “Nós continuamos com o ‘Liga tudo a que ligas’. Continua a fazer muito sentido para nós”, explica António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da Nos, numa conversa com jornalistas.

Sobre o impacto do “Liga tudo a que ligas”, os resultados deixaram a marca satisfeita, tendo o sentimento positivo nas redes sociais aumentado 20%. “Percebemos que, passado um ano, os consumidores têm um sentimento mais positivo face à marca. Sentimos que estamos num caminho certo, de trabalhar uma marca mais próxima e mais humana“, revela o responsável.

É dessa humanidade que parte a nova linha de comunicação. O conceito surge ao perceberem que “muitas vezes, o que é importante para as pessoas não é aquilo que é imediatamente importante para o nosso negócio”. António Fuzeta da Ponte exemplifica que “para umas é a família, para outras são os amigos, para outras é o emprego, para as outras é não perder um filme, é nunca perder um jogo de futebol”. “Todos nós temos prioridades diferentes na nossa vida. Uma marca de ligações tem de entender isso e tem de dar as melhores ligações possíveis para que cada um consiga ter o que para si é prioritário, da melhor forma”, adiciona.

Nesse sentido, reforça, citado em comunicado, que “a nova campanha da Nos não se dirige a um target mas a cada pessoa, com todas as suas especificidades“.

A narrativa inicia-se nas lojas da Nos para transmitir que “é uma marca muito de pessoas para pessoas”. “É importante sermos uma operadora de telecomunicações com pessoas. Nós temos lojas. Há outros que decidem não ter. Quando as pessoas querem falar connosco, nós estamos numa loja ou estamos num atendimento telefónico com pessoas. Não as abandonamos”, concretiza o diretor de marca.

O papel dos artistas na cocriação da campanha

Neste primeiro momento, a campanha centra-se em dois artistas — Maro e Dino D’Santiago — que estiverem envolvidos na criação da narrativa, partilhando imagens reais dos seus telemóveis. A escolha destes dois músicos deve-se à ligação prévia ao projeto “Nos Canta a Outro e Não ao Mesmo” e à forte tração que ambos têm com os portugueses. Futuramente, a campanha irá também apostar em anónimos.

“Trata-se um conceito criativo que pedia verdade na sua dramatização. Foi por isso uma campanha criada em parceria com os seus protagonistas, desde o texto às imagens que o ilustram, muitas delas captadas pela Maro e pelo Dino. Desde o início que era importante para eles sentirem-se representados da forma mais real possível e, se é importante para eles, é importante para nós”, aponta Nuno Jerónimo, diretor criativa da agência O Escritório, citado em comunicado

Por sua vez, quer Maro, quer Dino d’Santiago destacam a relação que já possuíam com a canção “My Favorite Things”. “O conceito de ligar a canção às minhas próprias coisas preferidas encaixava no meu mundo, não só musicalmente como pessoalmente e foi por isso que aceitei o convite da Nos com muito gosto. Foi divertido interpretar esta nova versão, personalizada com o que realmente me faz feliz e ver a letra materializada em imagens”, declara a cantora Maro.

Dino d’Santiago viu a oportunidade de voltar a olhar para a sua vida. “Quando a Nos me desafiou a reinventar “My Favorite Things”, percebi que teria primeiro de revisitar a minha própria história. Voltei aos meus pais, aos meus irmãos, aos 14 anos de vida partilhada com a Naomi, aos altos e aos abismos que me moldaram. Levei para a música um ritmo ternário que une Trás-os-Montes ao Batuque de Santiago, Portugal e Cabo Verde dentro de mim. Mais do que uma adaptação, foi um reencontro com as minhas raízes“, explica.

O universo além das telecomunicações

Nos dois anúncios de 75 segundos que marcam o arranque desta linha de comunicação, os cinemas Nos e o Nos Alive marcam presença, mas surgem na campanha de formas diferentes. No caso do festival de música, “a Maro esteve lá a assistir, por isso são coisas que surgem no processo criativo e, quando aparecem, faz-nos sentido que lá estejam. O cinema, sim, é algo programado, é uma das ofertas da Nos. Nós gostamos de ter esse papel na vida dos portugueses”. “A Nos não é só telecomunicações, a Nos é cinemas, a Nos é conteúdos, a Nos é inovação, a Nos é música. Acho que esta campanha também vai responder a tudo isso“, conclui.

De forma resumida, António Fuzeta da Ponte declara que “o principal objetivo é estarmos próximos dos portugueses. É sermos mesmo uma marca próxima. É os portugueses perceberem qual é que é a nossa função, que é permitir estas ligações naquilo que as pessoas mais gostam”.

“Esta exploração do que é importante para ti é importante para nós é algo que nos vai acompanhar. Este é um primeiro episódio, mas ao longo do ano lançaremos mais outros sobre como entendemos o que é importante para as pessoas e como injetamos a tecnologia e as ligações para as potenciar, para que não falhe e que não falte nada nestas prioridades”, antecipa.

A campanha foi desenvolvida pel’O Escritório, com direção criativa de Nuno Jerónimo e produzida pela Kripton, com realização de Augusto Fraga e gestão de produção de Estela Rocha. A estratégia de media está a cargo da Arena Media e a campanha estará no ar em TV, rádio, digital e cinema.

A música que serviu de inspiração: