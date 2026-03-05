O ciclo do colaborador: onde se ganha ou perde talento

Atrair, desenvolver e manter talento é hoje um fator decisivo de sucesso. Numa guerra pelo talento, com escassez de competências, a gestão de pessoas passou a ser uma prioridade para os líderes, que devem adotar uma abordagem human-centered.

A retenção tem vindo a ser considerada como um dos principais indicadores de sucesso na gestão de pessoas, contudo, a permanência, por si só, não traduz necessariamente compromisso, motivação ou crescimento. Na maioria dos casos, a decisão de sair não resulta de um único fator, mas de uma experiência construída ao longo do tempo, frequentemente marcada pela falta de perspetiva e pela inconsistência.

Adicionalmente, o impacto financeiro pode ser bastante significativo: substituir um colaborador pode representar um custo entre 30% e 200% do seu salário (Forbes, 2025), considerando recrutamento, integração, perda de produtividade e conhecimento.

O desafio: expectativas em mudança

O contrato psicológico (o conjunto de expectativas implícitas entre colaboradores e organização) está a ser reconfigurado. A compensação e os benefícios continuam a ser fatores relevantes, mas já não são suficientes para assegurar a retenção num contexto de maior complexidade operacional, risco de burnout e exigência crescente. As pessoas procuram previsibilidade, desenvolvimento e condições de trabalho sustentáveis. Assim, a decisão de permanecer tende a depender menos de um “pacote” e mais da experiência real ao longo do tempo.

Uma abordagem human-centered implica identificar e desenhar os principais touchpoints da sua jornada, garantindo consistência entre o que a organização promete e o que efetivamente entrega, nomeadamente:

Onboarding : alinhamento de expectativas, clareza de objetivos e suporte estruturado nas primeiras semanas.

: alinhamento de expectativas, clareza de objetivos e suporte estruturado nas primeiras semanas. Desenvolvimento contínuo e performance : aprendizagem contínua, oportunidades de upskilling/reskilling e desafios progressivos, ligados a resultados e a um plano de desenvolvimento individual.

: aprendizagem contínua, oportunidades de upskilling/reskilling e desafios progressivos, ligados a resultados e a um plano de desenvolvimento individual. Mobilidade e experiências internas : movimentações laterais, projetos, job rotations e transições acompanhadas, com critérios transparentes e foco em empregabilidade interna.

: movimentações laterais, projetos, job rotations e transições acompanhadas, com critérios transparentes e foco em empregabilidade interna. Risco de saída: mecanismos de auscultação como por exemplo pulse checks, reuniões 1:1, e análises de indicadores permitindo uma intervenção antecipada.

Para materializar esta abordagem ao longo do employee cycle, destacam‑se duas dimensões com impacto direto na retenção: o desenvolvimento contínuo e a mobilidade interna.

1. Desenvolvimento contínuo: do catálogo ao modelo de competências

A aprendizagem não se reduz a ações pontuais, nem depende apenas da oferta disponível num catálogo de formação. Para gerar resultados, deve estar integrada no trabalho e alinhada com um modelo de competências que clarifique o que é crítico para o desempenho atual e para as necessidades futuras do negócio, bem como o nível de proficiência esperado em cada função.

Quando o desenvolvimento é tratado de forma estruturada, aumenta a perceção de progressão, reforça-se a empregabilidade interna e criam-se condições para mobilidade interna e sucessão de forma mais consistente. Neste âmbito, assumem particular relevância:

Mentoria e partilha estruturada de conhecimento , para acelerar a integração e reforçar a transferência de know-how.

, para acelerar a integração e reforçar a transferência de know-how. Planeamento de sucessão e percursos de carreira , aumentando a previsibilidade e reduzindo a incerteza.

, aumentando a previsibilidade e reduzindo a incerteza. Apoio a certificações e formação externa, reforçando competências críticas e sinalizando investimento no desenvolvimento.

2. Mobilidade interna: crescer sem sair

A mobilidade interna é uma das alavancas mais consistentes para prolongar o ciclo do colaborador e reduzir rotatividade externa, sobretudo quando as áreas de Learning & Development e Talent Management atuam de forma integrada. Ao identificar potencial, clarificar requisitos de funções e criar oportunidades internas de forma transparente, a organização promove o desenvolvimento de competências, preserva conhecimento crítico e responde com maior agilidade às necessidades do negócio, reforçando em simultâneo a perceção de oportunidade, justiça, e equidade interna.

Do foco na retenção à visão do employee cycle

Quando a experiência do colaborador é integrada, a retenção deixa de ser um objetivo isolado e torna-se um resultado natural. Ao focar momentos críticos e criar oportunidades de desenvolvimento e mobilidade interna, a organização transforma a permanência num compromisso sustentado. Um employee cycle que articula atração, onboarding, desenvolvimento, mobilidade e riscos de saída reduz reatividade e cria bases para uma retenção sustentável, assente no envolvimento, crescimento e impacto.