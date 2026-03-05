Mercados

Direto O dia em direto nos mercados e na economia – 5 de março

  • ECO
  • 7:10

Ao longo desta quinta-feira, 5 de março, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

O dia em direto nos mercados e na economia – 5 de março

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Entrevista

Segurança Social cria plataforma interna para pedir menos informação ao cidadão

Isabel Patrício, Diogo Simões, Hugo Amaral,

Presidente do Instituto de Informática da Segurança Social anuncia criação da plataforma "Social X", que irá reduzir "ao mínimo" informação que o Estado já tem, mas insistir em pedir ao cidadão.