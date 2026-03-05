“Patrocina-me, Lidl” é a nova campanha que vai distribuir 360 mil euros em compras
A insígnia aposta numa campanha de fidelização que vai oferecer 36 mil euros cada a dez vencedores, um valor equivalente a 300 euros mensais durante dez anos.
O Lidl Portugal vai distribuir um total de 360 mil euros em compras a dez utilizadores da aplicação Lidl Plus, no âmbito da sua campanha de fidelização anual.
A decorrer até 4 de abril, a iniciativa vai oferecer 36 mil euros em cartão de utilização exclusiva nas suas lojas a cada um dos selecionados, num valor equivalente a 300 euros mensais durante dez anos.
Na campanha em vídeo produzida pela Playground, a insígnia utiliza o humor, em que um dos elementos de um casal entra em ‘modo publicidade’ após receber o prémio.
“Com esta estratégia, o Lidl não só promove a frequência de compra, como consolida o seu ecossistema digital, oferecendo uma solução real à inflação alimentar“, explica a marca, em comunicado.
“O lançamento da campanha ‘Patrocina-me, Lidl’ reforça a nossa liderança em preço, aliando simplicidade e proximidade“, destaca Luis Alcalde, chief customer officer do Lidl.
A campanha foi desenvolvida pela agência criativa O Escritório e vai ser difundida em televisão, rádio, OOH, social media, site, newsletter, app, folheto e lojas, num planeamento de meios a cargo da Havas Media.
