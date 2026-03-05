Petróleo nos 147 dólares? Tudo depende de quando voltar a passar pelo Estreito de Ormuz

O encerramento do Estreito de Ormuz, devido ao conflito no Médio Oriente, acelerou uma escalada dos preços do petróleo nos últimos dias, levando as cotações a negociar acima dos 83 dólares por barril no mercado londrino. Em caso de disrupção prolongada, os preços poderão superar os 100 dólares, ou mesmo bater o máximo histórico de 147,47 dólares, registado em plena crise financeira de 2008, antecipa a Coface. Um cenário que, diz, poderia refletir-se numa nova vaga de subida de preços e levar os bancos centrais a voltar a subir juros.

Com a guerra no Médio Oriente a entrar no sexto dia, os principais receios mantêm-se em torno dos preços da energia, num momento em que os preços do petróleo continuam a disparar. O Brent, negociado em Londres, seguia esta quinta-feira nos 83,12 dólares por barril, impulsionado pelo fecho do Estreito de Ormuz, um canal por onde é transportado 20% do petróleo consumido a nível global e que representa cerca de 30% das exportações marítimas de crude.

Sem alternativa para o transporte da matéria-prima por outra via, o impacto nos preços dependerá do tempo que vai durar o conflito. A Coface estima que “interrupções prolongadas ou repetidas poderão empurrar o Brent para valores acima dos 100 dólares por barril, com a possibilidade de ultrapassar o pico de fevereiro de 2022 (122 dólares) ou mesmo o recorde de 2008 (147 dólares)”.

“Um conflito limitado a alguns dias ou semanas – o cenário atualmente mais provável – deverá ter um impacto reduzido. No entanto, se o conflito se prolongar, o seu impacto macroeconómico poderá ser significativo e ir muito além da questão dos preços da energia”, realça Ruben Nizard, diretor de investigação setorial da Coface, numa análise.

A seguradora lembra que antes desta escalada, o mercado petrolífero encontrava-se com excedente. “A oferta abundante, impulsionada por produtores fora da OPEP+ e por uma reposição rápida de stocks, mantinha os preços sob pressão (média de 68 dólares por barril em 2025)”, explica. Contudo, o conflito na região “altera este equilíbrio, reintroduzindo uma incerteza extrema quanto à segurança do abastecimento”.

Com mais de três milhões de barris por dia produzidos pelo Irão e mais de 1,5 milhões exportados, sobretudo para a China, uma paragem desta oferta obriga os compradores – em particular na Ásia – a recorrer a alternativas mais dispendiosas, o que aumenta a pressão sobre os preços, explica a Coface

Caso o Irão ataque infraestruturas petrolíferas noutros países do Golfo, a situação poderá ainda agravar-se. “O impacto dependerá então da extensão dos danos e da duração da interrupção, num contexto em que a capacidade excedentária da OPEP+ (4 a 5 milhões de barris/dia) permanece limitada e concentrada sobretudo na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, onde os fluxos logísticos poderão ser perturbados”, nota a mesma análise.

“Outros pontos estratégicos, como Bab el-Mandeb ou o Canal do Suez, poderão também ser afetados em caso de escalada regional, aumentando os custos de transporte e os prémios de seguro marítimo“, acrescenta a seguradora.

Preços mais altos, inflação e… maiores juros

Para a Coface, “um cenário extremo, com preços do petróleo acima dos 100 dólares por barril durante um período prolongado, desencadearia uma nova vaga inflacionista global e poderia obrigar os bancos centrais a inverter a sua estratégia, passando de um ciclo de flexibilização monetária para um novo ciclo de aperto”.

A seguradora calcula que um aumento prolongado de 15 dólares no preço do Brent poderia reduzir o crescimento global em 0,2 pontos percentuais e acrescentar 0,5 pontos percentuais à inflação.

Neste contexto, avisa, “o risco de estagflação – combinação de baixo crescimento e inflação elevada – voltaria a ser uma ameaça credível para a economia mundial, com consequências sérias para as empresas e para o comércio internacional”.