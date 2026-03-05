Portuguesa Critical Software compra IQ Inc. com 40 engenheiros nos EUA
Sediada em Pittsburgh, a IQ Inc. tem uma equipa de mais de 40 engenheiros. A compra reforça presença da empresa nacional nos EUA, mercado onde desde janeiro de 2025 tem escritório em Boston.
A Critical Software comprou a IQ Inc., empresa norte-americana de serviços tecnológicos e de engenharia, reforçando a sua “presença estratégica” nos Estados Unidos. O valor da operação não foi divulgado.
“Estamos presentes no mercado norte‑americano há mais de 20 anos e este é o momento certo para dar um passo adicional na consolidação da nossa presença local. A integração da IQ Inc. oferece-nos a capacidade ideal para reforçar e acelerar o trabalho da Critical nos Estados Unidos, fortalecendo a nossa expansão e competências de engenharia no país”, afirma João Carreira, CEO da Critical Software, citado em comunicado.
Sediada em Pittsburgh, Pensilvânia, a IQ Inc. conta com uma equipa de mais de 40 engenheiros, sendo “reconhecida pela sua experiência em soluções para os setores da saúde, dispositivos médicos, mobilidade, energia, robótica, aeroespacial e defesa“, destaca a Critical. A empresa irá manter o “seu nome, os contratos existentes e a relação com os clientes, assegurando total continuidade dos projetos em curso”.
“A cultura people-first é um valor transversal a toda a organização e foi precisamente isso que criou uma ligação imediata entre a Critical Software e a IQ Inc: partilhamos objetivos, paixões e uma visão comum de utilizar a tecnologia para gerar um impacto real e positivo na vida das pessoas”, diz Barbara VanKirk, presidente da IQ Inc, citada em comunicado.
Em janeiro do ano passado, a Critical abriu escritório em Boston, junto do MIT. Na época, a empresa admitia intenção de avançar para compras de outros negócios. “Outra vertente em que estamos a apostar é em M&A. Eventualmente, conseguirmos encontrar uma empresa para adquirir e assim dar um salto maior. Para nos dar acesso a mais mercado”, adiantava Luís Gargaté, diretor da divisão de medical devices da Critical Software.
Quanto ao espaço e a aeronáutica, Luís Gargaté admitia que poderia estar em cima da mesa a abertura de outros hubs nos Estados Unidos, próximos dos clusters dessas áreas de negócio.
Com esta operação a empresa portuguesa reforça a sua “estratégia de crescimento” nos Estados Unidos, oferecendo à Critical uma “equipa local, que assegura maior proximidade e suporte direto aos clientes e projetos já em curso no mercado”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Portuguesa Critical Software compra IQ Inc. com 40 engenheiros nos EUA
{{ noCommentsLabel }}