Energia

REN propõe subir dividendo em 2% para os 16 cêntimos

A Assembleia Geral de Acionistas onde a decisão sobre esta proposta será tomada tem lugar a 15 de abril.

O Conselho de Administração da REN vai propor aos acionistas um aumento do valor do dividendo a entregar este ano, para 16 cêntimos. A proposta foi avançada na divulgação dos resultados anuais da cotada, que foram publicados esta quinta-feira, após o fecho do mercado, através de um comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Assembleia Geral de Acionistas onde esta decisão será tomada tem lugar a 15 de abril. Nela vai ser proposto o pagamento de um dividendo anual de 16 cêntimos por ação, a ser pago em duas tranches, o que representa um crescimento de 2% face ao valor de 2024. A REN frisa que esta iniciativa consolida “o compromisso com a política de remuneração crescente”.

A REN – Redes Energéticas Nacionais obteve um resultado líquido de 159,8 milhões de euros em 2025, 4,8% acima dos 152,2 milhões de euros registados no ano anterior, avançou a empresa, esta quinta-feira. Este resultado melhorado foi apoiado pelo crescimento do EBITDA e do resultado financeiro.

