Salsa da Sonae chega ao Iraque em pleno conflito no Médio Oriente. Tem 13 lojas na região

A portuguesa Salsa Jeans acaba de abrir a primeira loja no Iraque, reforçando desta forma a presença no Médio Oriente numa altura em que está de novo envolvida num conflito armado à escala regional na sequência do ataque ao Irão iniciado no passado fim de semana pelos EUA e por Israel.

Presente em cerca de 50 países e depois de, no início deste ano, já ter aberto três novas lojas na Índia, a marca detida a 100% pelo grupo Sonae e que tem a base industrial em Famalicão instalou o primeiro ponto de venda no Mall of Iraq, em Bagdade, o principal centro económico e urbano do país.

Tal como já acontecera com as operações nos Emirados Árabes Unidos, Bahrain, Qatar, Kuwait, Arábia Saudita, Líbano e Jordânia, a entrada no mercado iraquiano é realizada em regime de franchising, em parceria com o grupo Azadea, operador de referência no retalho de moda e que representa meia centena de marcas mundiais no Médio Oriente.





Com esta abertura em Bagdade, o negócio criado em 1994, especializado em denin e controlado a 100% pelo grupo de Cláudia Azevedo — está incorporado na Zeitreel, a unidade de negócio da Sonae para o setor da moda — passa assim a estar presente em oito países do Médio Oriente, totalizando 13 lojas nesta região que vale 6% das vendas internacionais.

“A internacionalização é um dos pilares estruturais da Salsa Jeans e continuará a orientar o nosso crescimento nos próximos anos. A entrada no Iraque resulta de uma estratégia clara de consolidação no Médio Oriente, acompanhando o crescimento dos mercados locais na região, sempre no âmbito de uma parceria local de longa data”, aponta o CEO.

Citado em comunicado, Hugo Martins reclama que a Salsa Jeans, que há menos de um ano entrou no leste europeu com a primeira loja na Bulgária, está a “construir uma presença consistente na região, com visão de longo prazo e foco na afirmação da marca à escala global, mantendo a identidade portuguesa que [a] caracteriza”.

Quase 70% das vendas da Salsa já são feitas fora de Portugal, com Espanha a representar mais de um terço (35%) do volume de negócios no ano passado. Entre os mercados internacionais, destaca-se ainda a França (13%), de acordo com a contabilização feita à Lusa pelo responsável da Salsa.