Regulação

Seguradoras obrigadas a informar ASF sobre “direito ao esquecimento” e discriminação

  • Carolina Neves Carvalho
  • 15:40

Até 15 de abril, seguradoras vão ter de submeter relatório onde indicam como está a ser aplicado o código de conduta interno na celebração de contratos com pessoas que superaram doenças graves.

Depois de o Parlamento pressionar o Governo de Montenegro a aplicar o “direito ao esquecimento”, agora a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), aprovou uma circular que dita que as seguradoras vão ter até 15 de abril para informarem sobre “direito ao esquecimento” e práticas discriminatórias.

Vai ser através do Portal de Operadores que o relatório anual sobre “direito ao esquecimento” e práticas discriminatórias terá de ser submetido. Nesse relatório, as seguradoras terão de indicar:

  • como está a ser aplicado o código de conduta interno relativo a estes clientes;
  • O número de contratos de seguro com condições relacionadas com deficiência ou risco agravado de saúde, segmentados por ramo, tipo e modalidade de seguro;
  • E fatores de risco utilizados pelas empresas para avaliar esses contratos.

A obrigatoriedade deste reporte advém da aprovação da Norma Regulamentar n.º 12/2024-R em dezembro de 2024 e que entrou em vigor a 6 de maio de 2025. O objetivo da medida é garantir que pessoas que superaram ou mitigaram doenças graves ou situações de deficiência, não sejam prejudicadas durante a contratação de seguros.

A medida aplica-se sobretudo a seguros associados ao crédito à habitação e ao crédito ao consumo.

Assim, este primeiro reporte deve ser referente à informação relativa ao ano anterior, de forma a que a ASF possa monitorizar se existiram práticas discriminatórias no setor segurador.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Seguradoras obrigadas a informar ASF sobre “direito ao esquecimento” e discriminação

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.