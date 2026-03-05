Sérgio Leal da McDonald´s Portugal entre os finalistas do European Marketer of the Year 2026
O diretor de marketing da McDonald's Portugal é um dos dez finalistas do European Marketer of the Year 2026. O vencedor será anunciado no dia 23 de Abril.
O português Sérgio Leal, diretor de marketing e comunicação da McDonald’s Portugal, é um dos dez finalistas do European Marketer of the Year 2026, uma das mais prestigiadas distinções europeias na área do marketing.
A European Marketing Confederation (EMC) reúne anualmente os campeões nacionais de marketing de vários países europeus para eleger o profissional que mais se destacou pelo seu impacto estratégico, capacidade de gerar resultados e contribuição para o desenvolvimento sustentável dos negócios.
A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM), membro da EMC, destaca, em comunicado, que “esta nomeação representa um reconhecimento da qualidade e relevância do marketing desenvolvido em Portugal e reforça a presença do país a nível europeu da profissão”.
“A presença de Sérgio Leal entre os finalistas do European Marketer of the Year 2026 constitui um motivo de orgulho para a comunidade de marketing portuguesa e um exemplo inspirador para os profissionais e para as novas gerações que iniciam o seu percurso nesta área“, considera ainda.
Entre os finalistas, a McDonald’s volta a marcar presença com Stijn Mentrop-Hulisan dos Países Baixos. A lista completa é a seguinte:
- Stijn Mentrop-Hulisan — McDonalds (Países Baixos)
- Laurence Herbeert — Puratos (Bélgica)
- Ádám Mérő — Coca-Cola (Hungria)
- Orla Mitchell — WaterWipes (Irlanda)
- Vaida Jurkoniene — Telia (Lituânia)
- Sérgio Leal — McDonald´s (Portugal)
- César Romera — Kyndryl (Espanha)
- Carolina Eggertsson — Tele2 (Suécia)
- Marco Greco — Ochsner Sport (Suíça)
- Werner Lampert — Werner Lampert Beratung (Áustria)
O vencedor será anunciado no dia 23 de Abril, em Vilnius, durante a cerimónia dos LIMA Awards, após entrevistas conduzidas por um júri internacional de especialistas.
Recorde aqui a entrevista a Sérgio Leal:
