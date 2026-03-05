Shortlist. Três malas icónicas e uma nova marca de beleza que chega à Europa

No rescaldo da semana da moda de Milão e das estreias de Maria Grazia Chiuri e Demna à frente da Fendi e da Gucci, respetivamente, a Shortlist desta semana olha para as suas propostas já disponíveis nos sites das marcas. Na Loewe, a Amazona 180 pode bem ter encontrado o caminho para se tornar num dos itens mais desejados da casa espanhola nos próximos tempos. É também o momento de assinalar a chegar de mais uma marca de beleza norte-americana à Europa, a MERIT, ao mesmo tempo que os spas Serenity apostam em tratamentos intravenosos. Finalmente, atenção à nova campanha da Burberry, a propósito dos seus 170 anos de vida e da longevidade do seu trench coat.

1. MERIT estreia-se na Europa em exclusivo na Sephora

A MERIT, fundada em 2021, em Los Angeles, chega à Europa a 17 de março de 2026, em exclusivo na Sephora. Depois do lançamento na América do Norte e, mais recentemente, no Reino Unido, a marca reforça a expansão internacional através da rede europeia, com presença em lojas físicas e online. A proposta da MERIT assenta numa visão minimalista da beleza e a sua gama inclui maquilhagem, cuidados de pele e fragrâncias concebidos para simplificar a aplicação diária. As fórmulas dos seus produtos privilegiam ingredientes como ácido hialurónico, niacinamida e esqualano vegetal. A marca garante que cada produto é sujeito a um processo rigoroso de desenvolvimento e testes — no caso do protetor solar com cor “The Uniform”, até cinquenta ensaios — para garantir equilíbrio entre desempenho, textura e facilidade de uso.

2. Loewe revisita um clássico: Amazona 180

É um dos clássicos da Loewe e, após várias tentativas, a Amazona 180 pode bem ter encontrado a sua versão contemporânea, já com a assinatura dos seus novos diretores criativos, Jack McCollough e Lázaro Hernandez , fundadores da Proenza Schouler e sucessores de Jonathan Anderson à frente da casa espanhola. A mala, disponível em três tamanhos, e três opções de transporte (pega curta, alça de ombro removível e alça a tiracolo), assume uma silhueta mais descontraída e foi concebida para ser transportada aberta, mantendo o compartimento principal seguro através de fecho oculto. Esta versão de grandes dimensões é produzida em camurça, com forro em suede e pele napa de cordeiro. O interior integra dois compartimentos (sendo o principal fechado com sistema magnético) e um bolso interno.

3. Henrique Sá Pessoa e Cláudio Martins unem vinho e alta cozinha

O consultor internacional de vinhos Cláudio Martins e Henrique Sá Pessoa promovem, a 8 de abril, um jantar intimista na sala privada do Páteo Bagatela, no recém-inaugurado restaurante do chef em Lisboa. A experiência é limitada a dez convidados e prioritária para membros do clube associado ao projeto Wines From Another World. Criado em 2021 com o lançamento do Jupiter, produzido no Alentejo, este projeto propõe uma “constelação enológica” em que cada vinho representa um planeta ligado a terroirs icónicos. As produções variam entre 500 e 2000 garrafas, privilegiando castas autóctones e métodos tradicionais. Para este jantar, a noite inicia-se com um vodka martini preparado com Vodka Volcanic e Noilly Prat Vermouth, seguindo-se um menu exclusivo cujo detalhe permanece reservado aos participantes. No segundo semestre de 2026, será revelado um novo vinho do projeto, mantendo a lógica de expansão europeia desta galáxia vínica com ADN português.

4. Gucci apresenta a Horsebit Ristretto

Já com a assinatura do seu novo diretor criativo, Demna, a Gucci integra na coleção Primavera a Horsebit Ristretto em tamanho médio e com alça de ombro, um modelo que, como denuncia o seu nome, retoma o emblemático hardware equestre da casa italiana. O símbolo foi introduzido na década de 1950 e é hoje um dos códigos mais reconhecíveis da marca. Pensada para transportar os essenciais, a mala está disponível em pele preta, branca e bege, bem como na reconhecível lona GG nas tonalidades areia e castanho. A Horsebit Ristretto tem um valor de 2.750 euros, permite personalização complementar e vem reforçar a estratégia da Gucci de reinterpretar ícones históricos com foco na funcionalidade contemporânea.

5. Serenity aposta em terapias personalizadas inovadoras

O Serenity – The Art of Well Being passa a disponibilizar tratamentos intravenosos em parceria com a Drip IV Portugal, primeira empresa licenciada em Portugal pela Entidade Reguladora da Saúde para o fazer. O serviço está acessível em Lisboa, Cascais, Porto e Algarve, mediante marcação prévia. Estão disponíveis nove protocolos distintos, como Pure Hydration, Immune Boost, Myers’ Cocktail, Athletic Recovery ou The Works, concebidos para reforçar energia, hidratação, recuperação física ou suporte imunitário. Cada tratamento é precedido de formulário clínico para autorização médica e acompanhado por enfermeiro qualificado. Administrados por via intravenosa, os tratamentos combinam vitaminas, minerais, eletrólitos e, em alguns casos, anti-inflamatórios ou anti-náuseas. Segundo Maria d’Orey, fundadora da marca, a introdução das terapias IV representa uma aposta em inovação no universo do bem-estar integrado.

6. Burberry celebra 170 anos do trench coat

Em ano de aniversário, a Burberry assinala 170 anos de herança com a campanha “Trench 170” dedicada ao modelo que se tornou ícone da casa britânica, criado no século XIX pelo seu fundador Thomas Burberry em tecido gabardine, impermeável e revolucionário para a época. A nova campanha, protagonizada, entre outros, por Kate Moss, Eberechi Eze, Kendall Jenner, Kristin Scott Thomas ou Teyana Taylor, revisita os elementos estruturais que definem a peça, sublinhando a sua permanência no guarda-roupa contemporâneo. Mais do que um produto-âncora, o trench coat da Burberry é um símbolo cultural – uma peça transversal, capaz de atravessar gerações mantendo a sua relevância. Ao valorizar o arquivo, a Burberry reforça a importância estratégica do património na construção de desejo e diferenciação.

7. Maria Grazia Chiuri relança a Baguette 26424 da Fendi

A Fendi apresentou a coleção Fall/Winter 2026-27 como o primeiro capítulo criativo de Maria Grazia Chiuri na maison romana sob o lema Less I, more us, uma declaração de intenções centrada na colaboração, na partilha e na construção coletiva na sua primeira coleção. Entre as peças em destaque, e já disponível em pré-venda, está a Baguette 26424, uma reedição que recupera a silhueta original do modelo icónico desta marca. A sua reintrodução, e atualização, no portefólio da Fendi surge como ponte entre legado e renovação, sublinhando a estratégia de Maria Grazia Chiuri de valorizar os ícones da Fendi enquanto projeta uma nova etapa estética. Criada originalmente em 1997, a Baguette tornou-se um dos símbolos mais reconhecíveis da marca. Chama-se 26424, o seu número de referência, porque propõe um regresso às proporções e construção iniciais desta mala.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.