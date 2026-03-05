União Europeia

Stellantis critica proposta de Bruxelas para ‘Made in Europe’ no setor automóvel

  • Lusa
  • 18:52

O grupo automóvel pediu “uma compensação clara e pertinente” face ao maior custo dos produtos ‘Made in Europe’.

A Stellantis criticou esta quinta-feira proposta da Comissão Europeia (CE) sobre as regras para condicionar os auxílios públicos aos veículos elétricos à sua montagem na Europa e à utilização de componentes maioritariamente fabricados no continente.

Numa primeira reação, citada pela agência EFE, o grupo automóvel queixou-se de que, uma vez que o objetivo era fortalecer a base industrial europeia face à “crescente concorrência global desleal” e à dependência de fornecedores extraeuropeus, é necessária uma política “fácil de aplicar”. E, acima de tudo, pediu “uma compensação clara e pertinente” face ao maior custo dos produtos ‘Made in Europe’.

A Stellantis solicitou também que fossem garantidas “condições de igualdade para todos os fabricantes de automóveis que vendem no mercado europeu”. Ainda assim, mostrou-se disposta a continuar a “colaborar com todas as partes” para alcançar os objetivos fixados na Lei de Aceleração Industrial.

Na proposta apresentada na véspera, a CE prevê que, quando forem concedidos subsídios a veículos elétricos, seja exigido que a sua montagem seja feita na UE e que 70% dos componentes sejam de origem nacional, com exceção das baterias, para as quais existe um requisito específico que obriga a que três dos seus componentes sejam europeus, entre eles as células. Além disso, os critérios irão ficar mais rigorosos três anos após a entrada em vigor da regulamentação.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Stellantis critica proposta de Bruxelas para ‘Made in Europe’ no setor automóvel

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Stellantis investe 13 mil milhões nos EUA em quatro anos

Patrícia Abreu,

Investimento histórico nos EUA vai permitir um aumento da produção de 50% nos EUA, com o lançamento de cinco novos de veículos e a a produção de um novo motor de quatro cilindros.