UE reconhece o trabalho de sensibilização dos documentários Waves of Tomorrow, promovidos pela Bluewave Alliance e pela Odicean

Waves of Tomorrow, a série documental realizada pela Odicean e pela Bluewave Alliance, foi reconhecida pela União Europeia (UE) no âmbito da iniciativa «Mission Charter», que visa restaurar a saúde dos oceanos e das águas europeias até 2030.

A iniciativa «Mission Charter» promove a recuperação dos ecossistemas, a redução da poluição e o desenvolvimento de uma economia azul sustentável. Especialistas internacionais apontaram que atingir 30% de áreas marinhas protegidas até 2030 permitiria que os 70% restantes se regenerassem por si mesmos, o que ressalta a importância de projetos como Waves of Tomorrow.

A Bluewave Alliance participa esta semana no Mission Ocean and Waters Forum e nos European Ocean Days, eventos importantes dedicados à proteção e restauração dos mares e oceanos em Bruxelas. A sua presença nestes fóruns reforça o seu compromisso com os objetivos ambientais da UE para 2030 e permite partilhar a iniciativa Waves of Tomorrow com a comunidade internacional.

NOVOS EPISÓDIOS DE WAVES OF TOMORROW

Após a estreia do primeiro capítulo da série documental no ano passado, já foram produzidos dois novos episódios, gravados nas Ilhas Baleares e em Cabo de Palos (Múrcia). Estes episódios destacam a importância das Áreas Marinhas Protegidas (AMP) na regeneração do Mediterrâneo. A Bluewave Alliance, em colaboração com a Odicean, apresentará estes novos documentários no próximo dia 8 de abril, em Barcelona.

«Waves of Tomorrow» nasceu em 2024 para dar visibilidade à necessidade de proteger o mar Mediterrâneo face ao desafio climático e à ação humana. O seu primeiro capítulo, «Uma janela para o futuro», foi filmado nas Ilhas Medes, mostrando como as AMP se tornaram um exemplo claro de recuperação da biodiversidade. Esta abordagem audiovisual procura redescobrir e proteger o Mediterrâneo através das suas joias mais valiosas.

A série acompanha a iniciativa 30×30, impulsionada pelas Nações Unidas, cujo objetivo é proteger 30% das costas até 2030. Cada capítulo é uma janela aberta para um lugar extraordinário, lembrando que conservar não é uma opção, mas uma responsabilidade. Waves of Tomorrow procura gerar consciência sobre a importância da proteção dos mares e oceanos.

COMPROMISSO COM A CONSERVAÇÃO

Além da série documental, a Bluewave Alliance promove projetos voltados para a conservação da biodiversidade marinha, a remoção de resíduos do mar e a geração de conhecimento científico. Essas ações incentivam a colaboração entre cientistas, instituições, organizações ambientais e empresas, com o objetivo de impulsionar soluções que contribuam para a recuperação dos ecossistemas marinhos.

A Bluewave Alliance atua como um catalisador de mudança, implementando projetos de ação direta para a restauração de habitats marinhos e desenvolvendo iniciativas de educação e sensibilização. A aliança integra a comunidade científica, os setores público e privado e os cidadãos para transformar o conhecimento em soluções reais e escaláveis.

A Bluewave Alliance é uma iniciativa sem fins lucrativos impulsionada pela ISDIN, que tem como objetivo proteger e regenerar os ecossistemas do mar Mediterrâneo através da união da ciência, da inovação e do compromisso social. A aliança procura gerar um impacto positivo duradouro na conservação dos oceanos.

A ISDIN, laboratório internacional líder em fotoproteção e dermatologia em Espanha, também está envolvida nesta iniciativa. O seu compromisso com a saúde das pessoas e do planeta reflete-se na sua sólida trajetória no desenvolvimento de produtos eficazes para o cuidado da pele. Além disso, a ISDIN tem sido reconhecida pela sua responsabilidade social e pelo seu impacto positivo na sociedade.

A série Waves of Tomorrow e o trabalho da Bluewave Alliance representam um passo significativo para a proteção dos ecossistemas marinhos e a criação de uma consciência coletiva sobre a importância de conservar os nossos oceanos. A colaboração entre diferentes setores é essencial para alcançar um futuro sustentável para o Mediterrâneo.