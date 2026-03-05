Unidade de ELA e Doenças Neuromusculares do Rei Juan Carlos consolida uma abordagem multidisciplinar

O centro consolidou o seu modelo de assistência baseado na multidisciplinaridade e numa premissa organizacional: reunir num único dia as avaliações essenciais, facilitando o dia a dia de pessoas com alta complexidade clínica e, frequentemente, mobilidade reduzida.

Segundo informou o centro, a coordenadora da equipa, a Dra. Ana Isabel Saldaña, especialista do Serviço de Neurologia do hospital de Móstoles e especialista em patologia neuromuscular, resume: «Estamos perante patologias muito complexas, com complicações a vários níveis. Numa consulta monográfica pode ajudar, mas não tanto como trabalhando em equipa: cada especialista contribui com a sua parte, aprende-se com os outros e isso melhora a atenção. Além disso, não podemos ignorar o contexto social, que influencia as decisões do paciente e as nossas».

A unidade conta com especialistas em Neurologia, Pneumologia, Otorrinolaringologia, Endocrinologia e Nutrição, Reabilitação (motora e respiratória) e Fonoaudiologia, bem como com uma equipa de apoio de Cuidados Paliativos (médico e psicólogo da fundação LaCaixa), além de Serviço Social.

A dinâmica de trabalho inclui uma reunião semanal para rever a situação dos pacientes já atendidos na unidade e planear o abordagem dos seguintes. No Rey Juan Carlos, a atividade da unidade concentra-se num dia da semana (segunda-feira), com uma média de dois pacientes nesse dia coordenado.

O paciente passa por oito ou nove consultas e exames na mesma manhã, num horário aproximado das 9h às 12h30-13h, com o objetivo de evitar várias visitas em dias diferentes. Após o dia, a equipa analisa em conjunto a situação clínica do paciente e ajusta decisões e prioridades (por exemplo, intervenções em caso de problemas de deglutição, alterações no suporte respiratório ou apoio psicológico ou cuidados paliativos).

Neste momento, a unidade do Hospital Universitário Rey Juan Carlos mantém 61 pacientes em acompanhamento, dos quais 12 apresentam ELA (esclerose lateral amiotrófica, doença muscular degenerativa que afeta os neurónios motores, causando fraqueza muscular, paralisia e dificuldades para falar, engolir ou respirar).

Embora a consulta neuromuscular do hospital de Móstoles tenha uma trajetória de mais de uma década, o modelo de unidade multidisciplinar de ELA começou a ser configurado em 2020 e entrou em funcionamento em 2021, consolidando progressivamente o trabalho coordenado entre especialidades. Entre os marcos recentes, destaca-se a sua inclusão na rede regional de unidades de ELA, em desenvolvimento desde 2025.

Quanto aos desafios imediatos da unidade, eles concentram-se em continuar a melhorar a qualidade de vida e o acompanhamento do paciente ao longo da doença, fortalecer a aprendizagem entre especialistas e participar em novas opções terapêuticas à medida que elas se tornam disponíveis.

O Hospital Universitário Rey Juan Carlos presta assistência médica a cerca de 200 000 habitantes de 18 municípios (Móstoles, Navalcarnero, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, Navas del Rey, Villaviciosa de Odón, Cenicientos, Rozas de Puerto Real, Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno, Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Chapinería, Colmenar de Arroyo e El Álamo).

O hospital conta com 339 quartos individuais, 18 duplos, 192 consultórios, 26 postos de hospital de dia médico e 14 postos de diálise. Na área cirúrgica, dispõe de 17 salas de operações, uma de urgências e outra de cesarianas, 6 salas de dilatação-parto, 32 gabinetes de exploração, 47 boxes de urgências, 13 consultórios e 2 videoconsultas, 10 cadeiras para tratamentos, 21 salas de radiologia, 10 postos de neonatologia e 18 postos de UCI.