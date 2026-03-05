Via Verde atualiza preços dos serviços com aumentos até 25%

A Via Verde atualizou a tabela de preços para 2026, com diferentes abordagens, consoante os serviços. Os novos valores passam a vigorar a partir de 10 de abril. O agravamento mais significativo dá-se para os utilizadores que alugam o identificador, mas apenas pagam nos meses de utilização.

Para esta modalidade, designada de Via Verde Mobilidade Leve — em que se paga o valor da mensalidade assim que, em determinado mês, se atravessam as cabinas de Via Verde ou pagam com Via Verde os serviços associados (parques de estacionamento, estações de serviço Galp e restaurantes McDonald’s, por exemplo) –, o agravamento varia entre 20% e 25%.

Assim, se até aqui se pagavam 2,09 euros por cada mês com utilização do identificador, ou 1,59 euros para quem opta por extrato eletrónico, a partir de 10 de abril os valores sobem para 2,49 euros ou 1,99 euros.

Já para quem opta por alugar o identificador por um valor mensal, há um aumento marginal de um cêntimo, para 1,04 euros, ou 0,54 cêntimos, neste caso para os clientes que preferem extrato eletrónico.

Desta forma, se até aqui bastavam seis meses de utilização da modalidade Mobilidade Leve para equivaler ao custo de uma anuidade, com a nova tabele de preços, a partir dos cinco meses de utilização da Mobilidade Leve já compensa passar para o pagamento anual.

Na nova tabela também se encontram valores iguais aos do ano passado. Para a compra de Via Verde válida apenas nas portagens, continua a pagar-se 45 euros, ou 37,5 euros com extrato eletrónico. Já no caso do aluguer, o pagamento anual passa a 12,39 euros (ou 6,39), ligeiramente acima dos 12,25 euros atuais (ou 6,25 euros).

Também a modalidade de pré-pagamento (com identificadores disponíveis apenas nos CTT) mantém o preço, no caso de 25 euros para classes um e cinco (motos), e de 60 euros para classes dois, três e quatro.