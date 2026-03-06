📹 “Líder de claque” Teresa Morais volta a irritar o Chega. Veja o episódio

Um dia depois de um primeiro confronto que interrompeu mesmo o debate com o primeiro-ministro, com Teresa Morais, em substituição de José Pedro Aguiar-Branco, a confrontar André Ventura com o uso da figura regimental de interpelação à mesa enquanto ainda tinha tempo para intervir, a vice-presidente da Assembleia da República voltou a digladiar-se com a bancada do Chega.

Foi já na reta final de um debate sobre racismo que disse não acreditar que deputadas de outras bancadas escondam violações por terem sido cometidas por imigrantes, como o líder do Chega tinha sugerido. O longo episódio de confrontação acabou com o grupo liderado por Pedro Pinto a abandonar o hemiciclo e Ventura a acusar Teresa Morais de ser “líder de claque” e de “não conseguir despir-se do facto de ser deputada do PSD e achincalhar e a menorizar o Chega”.

Veja aqui o vídeo do episódio.