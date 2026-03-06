5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira é marcada pela cimeira em Huelva, onde Portugal e Espanha assinam uma “aliança pela segurança climática”. No setor bancário, o Novobanco revela os seus resultados anuais de 2025, num momento que antecede a conclusão da sua venda ao grupo francês BPCE, prevista para abril. Já a Lufthansa, uma das interessas empresas na TAP, apresenta as suas contas de 2025 e a Fitch decide sobre o rating da dívida soberana portuguesa. O INE divulga estatísticas sobre a atividade dos transportes e o Eurostat dados que vão do PIB à fertilidade.

Portugal e Espanha assinam “aliança pela segurança climática”

Portugal e Espanha assinam esta sexta-feira, em Huelva, uma “aliança pela segurança climática”, após meses marcados por grandes incêndios e tempestades na Península Ibérica. Está ainda prevista a assinatura de uma dezena de instrumentos de cooperação, entre os quais acordos no âmbito da proteção civil e a gestão de emergências para reforçar e aprofundar aqueles que já existem entre os dois países nestas áreas e no quadro do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Novobanco revela resultados financeiros de 2025

Com a conclusão da venda no Novobanco aos franceses do BPCE apontada para 28 de abril, saber-se-á esta sexta-feira os resultados anuais desta instituição financeira. Até setembro, o lucro tinha estabilizado nos 610 milhões, com a margem financeira a encolher 6,5%.

Fitch avalia rating de Portugal

Após a agência canadiana DBRS e a agência norte-americana Standard & Poor’s (S&P) terem mantido inalterado o rating de Portugal, é a vez de saber qual é a decisão da Fitch sobre a avaliação da dívida soberana de Portugal. Em setembro, a agência tinha revisto em alta a notação de ‘A-‘ para ‘A’.

Dia de resultados de mais um candidato à compra da TAP

A Lufthansa, um dos três grupos interessados pela aquisição da TAP, revela neste final de semana os seus resultados de 2025. Recorde-se que, um dos seus concorrentes, o grupo Air France-KLM, anunciou um lucro operacional recorde de 2.004 milhões em 2025.

Dados sobre PIB, emprego e serviços com foco europeu são divulgados

O Eurostat revela vários dados esta sexta-feira, com a economia a ser um dos seus principais focos. Em destaque estão os principais agregados do produto interno bruto (PIB) e emprego, relativos ao quarto trimestre de 2025. O crescimento anual do PIB em 2025 e, já em relação só a dezembro, o índice total de produção do mercado e o volume de negócios nos serviços serão também divulgados. O serviço de estatísticas da União Europeia (UE) revela ainda dados sobre a igualdade de género na UE e a fertilidade, relativos a 2024. Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revela dados do quarto trimestre de 2025 relativos à atividade dos transportes.