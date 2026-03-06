Empresas

À frente de Chanel. Vista Alegre lidera luxo em Portugal, diz estudo internacional

A Vista Alegre integra também o grupo restrito de 39 marcas presentes em Portugal classificadas com reputação de “excelência” pelo estudo.

A Vista Alegre foi considerada a marca mais reputada no setor do luxo em Portugal, de acordo com um estudo da consultora internacional OnStrategy divulgado esta semana. A marca portuguesa alcançou 81,2 pontos numa escala até 100, superando várias insígnias internacionais do segmento premium.

O estudo coloca a histórica fabricante portuguesa de porcelana, cristal e vidro à frente de marcas globais como Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Rolex, Cartier e Dior na avaliação da reputação junto dos consumidores nacionais. A análise posiciona também a empresa do grupo Visabeira na liderança reputacional do setor industrial em Portugal, de acordo com a empresa, em comunicado.

Segundo a OnStrategy, a Vista Alegre destacou-se em vários indicadores analisados, incluindo relevância e consideração da marca, admiração e recomendação, responsabilidade social e ambiental e governação empresarial. Na avaliação da qualidade dos produtos, qualidade dos serviços e confiança e intenção de compra, a marca portuguesa partilha a liderança com a Porsche.

O ranking resulta de um estudo que auditou ao longo de 2025 mais de duas mil marcas, distribuídas por mais de 70 setores de atividade. As empresas avaliadas foram previamente identificadas por mais de 50 mil cidadãos portugueses, num processo que incluiu ainda a participação de mais de oito mil líderes empresariais, cerca de 900 jornalistas e mais de 200 líderes de opinião.

Além da liderança no setor do luxo, a Vista Alegre integra também o grupo restrito de 39 marcas presentes em Portugal classificadas com reputação de “excelência” pelo estudo. Fundada em 1824 e atualmente integrada no grupo Visabeira desde 2009, a empresa tem reforçado nos últimos anos a sua estratégia de internacionalização e posicionamento global nos segmentos de cerâmica e cristal de luxo.

A distinção surge num momento em que a marca procura consolidar a sua presença internacional e afirmar-se como uma insígnia de lifestyle contemporâneo, depois de ter assinalado em 2024 o bicentenário da sua fundação.

