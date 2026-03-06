“Ambos os dois” é o tema que define 28.º Festival CCP

O Clube da Criatividade de Portugal (CCP) revelou ainda os seis profissionais que vão presidir o júri da edição deste ano do Festival CPP, que decorre de 15 a 22 de maio. O +M é media partner.

O Clube da Criatividade de Portugal (CCP) anuncia “Ambos os dois” como tema do 28.º Festival CCP e da 13.ª Semana Criativa de Lisboa. A edição deste ano do festival propõe uma reflexão sobre a força criativa das duplas.

Sobre o tema da edição deste ano, Susana Albuquerque, presidente do Clube da Criatividade de Portugal, coloca a questão retórica no ar ““Alguém duvida que este negócio vive de boas duplas?”. “Duplas de copys & artes, está claro, mas também duplas de accounts & criativos. De criativos & criadores e de CEOs & estrategas. De agências & clientes, agências & produtoras, designers & tipógrafos e realizadores & fotógrafos. Até de humanos & máquinas. Por isso este ano vamos falar de Ambos os dois”, justifica, citada em comunicado.

“O que seria da criatividade se não trabalhássemos em duplas? Discutamos, ponto por ponto, como é importante ter um contraponto. Troquemos iterações para chegar às melhores soluções. Vai ser uma semana de Ping Pong, e o ping vai valer tanto como o pong. Ambos os dois é o tema do 28º Festival do CCP, uma semana para trocar umas bolas sobre trabalhar em dupla”, explica.

Com o briefing criado, a direção do clube lançou o convite ao Studio Eduardo Aires para criar a identidade gráfica. A tradução do briefing sobre duplas criativas foi ilustrada, “enfatizando a sua capacidade de gerar ideias e multiplicar potencial“, começa por explicar o estúdio portuense.

“As duas partes encontram-se, completam-se e ampliam-se. Juntas, formam um símbolo através do encaixe, tal como nas antigas tésseras, usadas para representar pactos e relações. A nossa téssera para 2026 é ‘pop’ e tónica, festiva e múltipla. É um brinde aos pares, e às equipas alargadas que eles formam“, assinala o estúdio.

Os presidentes de júri

Em simultâneo, o CCP revelou que André Moreira, Cesária Martins, Erik Lassche, Marcelo Lourenço, Joana Duarte e Pedro Varela vão liderar os grupos de júri desta edição. A distribuição é a seguinte:

Publicidade — André Moreira, partner e Global CCO da T&P

— André Moreira, partner e Global CCO da T&P Design — Cesária Martins, cofundadora e diretora criativa da Graficalismo

— Cesária Martins, cofundadora e diretora criativa da Graficalismo Digital — Erik Lassche, CEO do Fullsix Portugal Group

— Erik Lassche, CEO do Fullsix Portugal Group Experiências de Marca — Marcelo Lourenço, cofundador e diretor criativo da Coming Soon

— Marcelo Lourenço, cofundador e diretor criativo da Coming Soon Social & Conteúdos (Nova categoria) — Joana Duarte, fundadora e diretora criativa da Kitchenette

(Nova categoria) — Joana Duarte, fundadora e diretora criativa da Kitchenette Craft — Pedro Varela, realizador representado pela More Maria

Em breve, o Clube vai anunciar todos os profissionais que integram os grupos de júri, bem como os jornalistas convidados para a eleição do Grande Prémio Jornalistas.

Recorde-se que as agências, estúdios, freelancers e produtoras podem inscrever os seus trabalhos no concurso através da plataforma de inscrições até ao dia 9 de abril, “sem prolongamentos”.

O 28.º Festival CCP e da 13.ª Semana Criativa de Lisboa decorrem de 15 a 22 de maio de 2026, no Beato Innovation District, em Lisboa. A Gala de Entrega de Prémios, com a revelação dos melhores trabalhos do ano, terá lugar na noite de sexta-feira, dia 22 de maio.