Banco de Portugal interroga bancos sobre “taxas baixas” no crédito à habitação

Numa ação de inspeção à forma como definem o preço do crédito à habitação, o Banco de Portugal (BdP) está a interrogar os bancos sobre as atuais “taxas baixas” nos empréstimos para a compra de casa, noticia esta sexta-feira o Jornal Económico (acesso pago). A instituição liderada por Álvaro Santos Pereira quer saber se os bancos estão a refletir o custo de capital, o custo de financiamento, os custos operacionais e administrativos, os custos de risco de crédito, aspetos concorrenciais e condições de mercado prevalecentes, entre outros.

Segundo o próprio Banco de Portugal, esta ação de supervisão transversal às principais instituições financeiras tem como objetivo verificar a conformidade com as orientações da Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) sobre a concessão e monitorização de crédito. No entanto, ainda nem todos os bancos foram questionados: os inquéritos já chegaram ao BCP e à CGD, mas o BPI e o Novobanco, por exemplo, ainda não os receberam.

A iniciativa do supervisor acontece numa altura em que o crédito à habitação dispara 10,4% em termos homólogos, segundo dados de janeiro, registando o maior crescimento desde 2006, ao mesmo tempo que os bancos baixam os spreads dos empréstimos, na sequência do aumento da concorrência, do baixo custo do risco e do baixo custo do capital. O mercado relativiza a ação de inspeção do BdP, dizendo que “está perfeitamente dentro do âmbito do trabalho de um supervisor”. “O pricing do crédito concedido e os critérios de concessão de crédito fazem parte do leque habitual de temas que o Banco de Portugal audita”, assinala uma fonte do setor.