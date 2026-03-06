CIM Cávado dispõe de 88 milhões de euros para prevenção de incêndios rurais

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado anunciou, nesta sexta-feira, que a região dispõe de um orçamento de 88 milhões de euros para avançar com a estratégia regional de prevenção de incêndios rurais. Este Programa Sub-Regional de Ação do Cávado visa “otimizar recursos e reforçar a eficácia das políticas públicas implementadas no território, promovendo uma abordagem coordenada e estruturada na gestão integrada de fogos rurais”, segundo explica esta entidade.

O anúncio foi feito no âmbito da terceira reunião deliberativa da Comissão Sub-regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Cávado, que aconteceu nos Paços do Concelho de Terras do Bouro.

Entretanto, a Comunidade Intermunicipal vai enviar o Programa Sub-Regional de Ação do Cávado para a Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Norte emitir parecer. Este instrumento estratégico tem como objetivo, segundo a CIM do Cávado, “a mitigação do risco de incêndios rurais e a preservação dos recursos naturais“, priorizando a segurança e o desenvolvimento desta região nortenha.

Este documento resulta de um trabalho técnico desenvolvido em estreita articulação com as diversas entidades que fazem parte da Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Cávado, presidida pela CIM.

Integram esta comissão os municípios de Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde. Participam ainda entidades regionais tão diversas como a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a GNR, a PSP e representantes das Forças Armadas e da Liga dos Bombeiros Portugueses.