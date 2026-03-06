Construção faz disparar pedidos para entrada de imigrantes através da “via verde”

Perto de completar um ano desde que entrou em vigor, os processos de contratação submetidos ao abrigo da chamada ‘via verde’ para a imigração “duplicaram” só nos últimos três meses, assim como o número de imigrantes para quem foi requerido visto, segundo revelou ao Expresso (acesso pago) o presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), acrescentando que, a estes, se juntam “os muitos pedidos que se encontram em preparação e que são o triplo em relação a novembro”.

Até à última terça-feira, dia 3 de março, a CPCI tinha recebido e encaminhado 211 processos de pedidos de visto para a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, a maioria de natureza grupal, que abrangem 1.427 trabalhadores para a construção. Com processos em preparação encontram-se mais 259 imigrantes. “O fluxo começou lento, mas as empresas estão claramente a demonstrar interesse”, salienta Manuel Reis Campos. Segundo este responsável, grande parte destes imigrantes já está a trabalhar em obras em Portugal, provenientes, sobretudo, da Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e Moçambique, mas também do Brasil, Colômbia, Peru, Marrocos, Senegal, Paquistão e Índia.

Entre as entidades que já recorreram à ‘via verde’ estão grandes construtoras, como a Mota-Engil, a Casais ou a DST. Os números de trabalhadores imigrantes, ainda que ascendentes, chocam com a carência de 80 mil trabalhadores no setor, estimativa feita pelo também presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacionais (AICCOPN), sobretudo numa altura em que ganhou uma pressão extra com a necessidade de reerguer a zona centro, atingida pela tempestade Kristin. “É verdade que falta mão-de-obra, mas acredito que este canal será suficiente se se mantiver no ritmo atual. Além do mais, temos 1,5 milhões de imigrantes no país, podemos apostar na sua formação, atraí-los para a profissão”, assinala.