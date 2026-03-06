Costa visita Azerbaijão na quarta-feira para discutir cooperação energética e guerra

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, vai visitar na quarta-feira o Azerbaijão, país que foi alvo de ataques atribuídos ao Irão, com o intuito de abordar a cooperação energética mas também a guerra no Médio Oriente. Em comunicado, o Conselho Europeu indica que António Costa vai deslocar-se a Baku na quarta-feira para um “conjunto de encontros de alto nível com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e altos representantes do Governo”.

Citado no comunicado, António Costa afirma que o Azerbaijão é um “parceiro com uma importância estratégica para a União Europeia” (UE). “A nossa cooperação energética é crucial para os nossos esforços de diversificação das fontes de energia e reforço da nossa segurança energética. O nosso encontro também vai ser uma oportunidade para discutirmos a situação geopolítica em rápida evolução no Médio Oriente”, afirma.

O presidente do Conselho Europeu refere ainda que a UE manifesta “total solidariedade com o Governo e o povo do Azerbaijão”, alvo esta quinta-feira de ataques atribuídos ao Irão, designadamente no aeroporto do enclave de Nachkivan, que levaram o país a colocar as suas Forças Armadas em alerta máximo.

“As nossas forças armadas – o Ministério da Defesa, o Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras e todas as outras unidades das forças especiais – foram colocadas em alerta máximo e estão preparadas para realizar qualquer operação”, afirmou esta quinta-feira o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, numa reunião do conselho de segurança do país, convocada de urgência após o incidente que fez quatro feridos e pelo qual Teerão negou a responsabilidade.

Aliyev, há 23 anos no poder, afirmou que “os desonestos que cometeram este ato terrorista vão arrepender-se”. O exército iraniano negou ter atacado o aeroporto do enclave azeri de Nakhchivan, assim como uma escola, com drones, após acusações do Governo do Azerbaijão. Segundo Teerão, terá sido Israel a realizar o ataque para culpar a República Islâmica.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989. O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre, Azerbaijão e na Turquia. Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.