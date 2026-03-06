Embraer com receitas recorde em 2025, mas com queda de 47,9% nos lucros 

A fabricante brasileira de aviões Embraer indicou hoje ter registado um lucro líquido de 1.368 milhões de reais (224,3 milhões de euros) em 2026, menos 47,9% que em 2024, apesar de ter alcançado receitas recorde.

Na redução dos lucros do terceiro maior fabricante de aviões do mundo pesou o resultado do quarto trimestre, quando o lucro caiu 20,3% em relação ao mesmo período de 2024, para 832 milhões de reais (cerca de 135,9 milhões de euros), segundo o balanço enviado pela empresa ao mercado.

Já as receitas brutas aumentaram 18%, atingindo o recorde de 41.883 milhões de reais (6.847 milhões de euros) em 2025. Este crescimento foi impulsionado por um aumento de 36% nas vendas do setor de defesa e segurança, de 24% na aviação executiva e de 21% na área de serviços e suporte.

A subida das vendas não impediu que o EBITDA, diminuísse 4,7%, para 4.911 milhões de reais (802 milhões de euros) no ano passado.

A Embraer prevê que este ano entregará entre 80 e 85 aviões comerciais, acima das 78 unidades de 2025, bem como entre 160 e 170 aeronaves executivas, face às 155 do ano passado.

As 244 aeronaves entregues em 2025, incluindo onze militares, representaram um aumento de 18% em comparação com 2024.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares, tem mais de 100 clientes em todo o mundo e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, é acionista maioritária da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.