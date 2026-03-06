Espanhola Urbaser reforça presença em Portugal com aquisição da EcoAmbiente
A Urbaser chegou a acordo para adquirir uma participação maioritária na EcoAmbiente, empresa portuguesa com um frota de 600 veículos, vendas superiores a 60 milhões e mais de 100 contratos em vigor.
A Urbaser, gigante espanhola especializada na gestão de resíduos, anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo para adquirir uma participação maioritária na EcoAmbiente. Após a aquisição, a plataforma da Urbaser em Portugal passará a contar com mais de 20 instalações, 1.000 veículos e 2.000 profissionais.
“Estamos muito satisfeitos com a aquisição da Ecoambiente, uma empresa com uma posição sólida no mercado de serviços urbanos municipais em Portugal, que consolida a nossa presença de sucesso no país e complementa as nossas atividades atuais no segmento industrial”, afirma Fernando Abril-Martorell, CEO da Urbaser, citado em comunicado.
A transação, que aguarda luz verde da Autoridade da Concorrência (AdC), deverá ficar concluída nas próximas semanas. Com esta operação, a Urbaser reforça a presença em Portugal e entra no segmento dos serviços urbanos.
Fundada em 1992, a EcoAmbiente é uma das principais operadoras do mercado português na recolha e transporte de resíduos com 1.500 colaboradores. A empresa portuguesa dispõe de uma frota de 600 veículos, um volume de negócios superior a 60 milhões de euros e mais de 100 contratos em vigor na recolha de resíduos, limpeza urbana e manutenção de espaços verdes, tendo como principais clientes as autarquias.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Espanhola Urbaser reforça presença em Portugal com aquisição da EcoAmbiente
{{ noCommentsLabel }}