Espanhola Urbaser reforça presença em Portugal com aquisição da EcoAmbiente

A Urbaser, gigante espanhola especializada na gestão de resíduos, anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo para adquirir uma participação maioritária na EcoAmbiente. Após a aquisição, a plataforma da Urbaser em Portugal passará a contar com mais de 20 instalações, 1.000 veículos e 2.000 profissionais.

“Estamos muito satisfeitos com a aquisição da Ecoambiente, uma empresa com uma posição sólida no mercado de serviços urbanos municipais em Portugal, que consolida a nossa presença de sucesso no país e complementa as nossas atividades atuais no segmento industrial”, afirma Fernando Abril-Martorell, CEO da Urbaser, citado em comunicado.

A transação, que aguarda luz verde da Autoridade da Concorrência (AdC), deverá ficar concluída nas próximas semanas. Com esta operação, a Urbaser reforça a presença em Portugal e entra no segmento dos serviços urbanos.

Fundada em 1992, a EcoAmbiente é uma das principais operadoras do mercado português na recolha e transporte de resíduos com 1.500 colaboradores. A empresa portuguesa dispõe de uma frota de 600 veículos, um volume de negócios superior a 60 milhões de euros e mais de 100 contratos em vigor na recolha de resíduos, limpeza urbana e manutenção de espaços verdes, tendo como principais clientes as autarquias.