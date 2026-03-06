Islandeses votam negociações de adesão à UE a 29 de agosto

A primeira ministra da Islândia, Kristrún Frostadóttir, revelou esta sexta-feira que o país vai realizar um referendo no dia 29 de agosto para decidir se retoma as negociações para se juntar ao bloco comunitário, avança o Politico. A data foi anunciada dias depois de a nação nórdica indicar que iria preparar o referendo “nos próximos meses”.

Kristrún Frostadóttir, que anunciou a data numa conferência de de imprensa em Reykjavik, afirmou que a votação poderá finalmente encerrar “um debate que pairava sobre a nação islandesa”.

“O povo islandês precisa de tomar uma decisão importante”, escreveu a comissária europeia Marta Kos esta sexta-feira na rede social X. “Num mundo em rápida transformação, a União Europeia oferece uma âncora numa comunidade de valores, prosperidade e segurança”.

A Islândia já tinha solicitado a adesão à União Europeia em 2009, depois de ter sido fortemente atingida pela crise financeira de 2008. As negociações formais de adesão começaram em 2010. No entanto, em 2013, um governo de centro-direita recém-eleito suspendeu as negociações e, em 2015, é solicitada a retirada da candidatura.