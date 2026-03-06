LALIGA lança pela primeira vez na sua história uma Jornada Retro

A LALIGA celebrará, de 10 a 13 de abril de 2026, a primeira Jornada Retro da sua história, uma ação inédita no futebol profissional europeu, na qual 38 clubes da LALIGA EA SPORTS e da LALIGA HYPERMOTION entrarão em campo com novos equipamentos inspirados em edições icónicas do seu passado, acompanhados também pelos árbitros, que usarão um design especial através do Comité Técnico de Árbitros (CTA) da RFEF.

A Jornada Retro LALIGA nasce como uma expressão tangível de «um legado muito vivo», transformando a história dos clubes numa experiência que emociona, celebra e também se veste em campo. As camisolas históricas, reinterpretadas para a competição atual, atuam como uma ponte entre gerações, conectando as origens da torcida com a forma como o futebol é vivido hoje. Uma iniciativa que une futebol e moda no próprio campo, posicionando a LALIGA como a única das cinco grandes ligas europeias a promover uma ação conjunta com essas características.

Durante a 31ª jornada da LALIGA EA SPORTS e a 35ª jornada da LALIGA HYPERMOTION, 38 clubes da LALIGA irão aderir a esta iniciativa, vestindo novos equipamentos retro inspirados em modelos históricos da sua trajetória. A Jornada Retro LALIGA dá forma à «coleção que nunca sairá de moda», uma proposta que transforma a história dos clubes numa tendência contemporânea. Os equipamentos participantes serão apresentados na próxima quinta-feira, 19 de março, na MBFWMadrid, levando o legado do futebol espanhol a uma das principais vitrines internacionais da indústria criativa. Uma união natural entre futebol e moda que transcende o campo de jogo e coloca a identidade dos clubes no centro da conversa cultural.

Jaime Blanco, diretor do Gabinete de Clubes da LALIGA, destacou que «a Jornada Retro é uma oportunidade única para homenagear a história dos nossos clubes e os símbolos que marcaram várias gerações de adeptos. É uma forma de trazer o passado para o presente e continuar a construir experiências e a forjar o legado que se conecta emocionalmente com os adeptos. A apresentação desta coleção na Grande Semana da Moda Espanhola é a vitrine perfeita para projetar essa identidade para além do campo de jogo e colocar o futebol no centro da conversa cultural e criativa».

A Jornada Retro LALIGA irá além dos equipamentos e do próprio desenvolvimento dos jogos, configurando-se como uma iniciativa transversal que envolverá clubes, talentos, lendas, patrocinadores e diferentes atores do ecossistema LALIGA. Entre eles, a coleção LEGENDS, The Home of Football, um espaço único que já reúne a história do futebol mundial e que será o protagonista principal deste projeto durante os próximos meses.

A experiência audiovisual incorporará gráficos adaptados ao estilo retro, com uma identidade visual específica que transportará esta narrativa para o ambiente televisivo e digital, enquanto diferentes ativações físicas e digitais ampliarão o alcance da jornada, antes e depois da mesma. Além disso, nas próximas semanas serão divulgados os designs dos equipamentos que os clubes participantes irão vestir. Uma encenação global que reforça a coerência da ação e transforma a Jornada Retro numa celebração partilhada do passado e do presente do futebol.

Esta iniciativa integra-se na campanha «42 legados, 42 formas de ganhar», que valoriza a forma como a paixão por um clube é transmitida, herdada e transformada ao longo do tempo. Através desta jornada temática, a LALIGA reforça o seu compromisso em preservar a identidade dos seus clubes e em continuar a construir experiências que celebram o passado sem deixar de olhar para o futuro.