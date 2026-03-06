Negócios +M

Leilão da antiga gráfica Sogapal remarcado e com valor superior

 + M,

O leilão para a compra das instalações da antiga gráfica em Oeiras sobe o valor mínimo dos 3,5 milhões de euros para pouco mais de 3,6 milhões de euros. A data do leilão é agora a 17 de março.

A Avalibérica voltou a marcar um leilão pelas instalações e recheio da antiga gráfica Sogapal — em Oeiras –, agora agendado para 17 de março pelas 14h30, aumentando o valor pedido. Inicialmente, o mesmo estava marcado para 21 de janeiro pelas 14h30.

Analisando os dados sobre o leilão, as instalações, assim como os equipamentos e mobiliários incluídos, vão a leilão por um valor global de mais de 4,7 milhões de euros — 4.721.400 euros — superior aos 4,5 milhões do leilão de janeiro. O imóvel em si vai a leilão promovido pela Avalibérica pelo valor mínimo de pouco mais de 3,6 milhões de euros — 3.629.150 euros –, superior aos 3,5 milhões inicialmente pedidos.

Quando contactado pelo +M sobre o que motivou a nova data e o aumento dos valores, o responsável pelo leilão não quis comentar..

No catálogo do leilão estão incluídos o armazém de dois pisos e anexos, as máquinas e equipamentos destinados à indústria gráfica, os meios de movimentação e carga e o mobiliário de escritório e equipamento informático.

Este é o mais recente capítulo num setor gráfico fragilizado pela falência de empresas como a Lisgráfica. O processo decorre da insolvência da Sogapal, gráfica que chegou a ser uma das maiores em Portugal e onde eram impressos os jornais Sol e I. Antes da insolvência decretada em 2021, a empresa tinha aderido em 2013 e 2016 a um Processo Especial de Revitalização (PER), sem sucesso.

