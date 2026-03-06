Liderança feminina em tecnologia, educação e comunicação impulsiona mudanças no poder económico, segundo o Instituto Coordenadas

«A liderança feminina que vivemos em Espanha não é uma questão simbólica nem conjuntural. Estamos perante perfis que estão a influenciar diretamente a modernização de setores estratégicos e a capacidade competitiva do país. Quando falamos de tecnologia, inovação, formação ou transformação empresarial, estamos também a falar de poder económico real», afirma Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo do ICGEA.

Para o Instituto Coordenadas, o verdadeiro avanço não se limita à representação quantitativa nos órgãos de gestão, mas à capacidade efetiva de influenciar a redefinição de setores estratégicos. A transformação do modelo produtivo espanhol passa pela integração da inovação, digitalização e liderança com visão de longo prazo.

A competitividade das economias avançadas está a ser redefinida em torno da sua capacidade de gerar conhecimento aplicado, implantar infraestruturas tecnológicas e transferir a inovação para o mercado com rapidez e escala. Ciência, tecnologia, engenharia, matemática e gestão empresarial compõem hoje um ecossistema integrado no qual a investigação, a digitalização e a estratégia corporativa convergem. É neste ambiente STEAM ampliado que se decide grande parte do posicionamento económico dos países a médio e longo prazo.

O anICGEA indica que, no âmbito da infraestrutura tecnológica, Carmen González Gens, vice-presidente da Huawei Espanha, desempenha um papel estratégico na implantação de soluções avançadas de conectividade, digitalização e transformação empresarial. A consolidação de redes inteligentes e ambientes de alta capacidade tecnológica não só tem impacto no setor tecnológico, como também atua como facilitador transversal para a indústria, os serviços, a educação e a administração pública. A esta visão acrescenta-se o seu impulso ao desenvolvimento do talento digital através da Huawei Spain Academy, que no seu primeiro ano de existência formou 10 000 pessoas em competências digitais em Espanha.

Outra «referência» do setor tecnológico que cita é Rosa Rodríguez, vice-presidente de vendas e serviços da T-Systems para o mercado ibérico. A partir da sua posição, coordena a estratégia da empresa no nosso país para impulsionar a adoção de tecnologias soberanas por parte de empresas e administração pública, em linha com as iniciativas europeias que promovem a independência tecnológica da UE e a sua competitividade na economia digital.

No campo da inteligência artificial aplicada, Nuria Oliver, engenheira e uma das cientistas espanholas mais influentes no campo da IA, representa a conexão entre a investigação avançada e a aplicação real na sociedade e nas empresas. A partir da Fundação ELLIS Alicante, ela impulsiona o desenvolvimento de talentos na investigação e a consolidação da Espanha como um centro europeu em inteligência artificial, reforçando o papel do conhecimento científico como um ativo estratégico para a competitividade.

Fuencisla Clemares, diretora-geral da Google Espanha e Portugal, lidera a estratégia de uma das principais empresas tecnológicas globais no nosso país, promovendo a digitalização empresarial, a capacitação em competências digitais e a adoção de soluções baseadas em dados e inteligência artificial. O seu trabalho reforça a integração de Espanha nas cadeias globais de inovação e consolida o ecossistema digital como alavanca do crescimento económico.

No âmbito da educação empresarial internacional, Hind Naaman, Diretora de Estudos e Operações Académicas da GBSB Global School, impulsiona a expansão estratégica e o posicionamento global da instituição num ambiente altamente competitivo. A capacidade de atrair talentos internacionais e formar perfis com visão global constitui um ativo estratégico para o país. Hind G. Naaman simboliza uma liderança feminina que constrói instituições globais a partir de uma visão estratégica, multicultural e orientada para o impacto. Por sua vez, Brenda del Val, Diretora Global de Admissões e Apoio Financeiro da GBSB Global School, lidera a integração da inteligência artificial e da análise preditiva nos processos académicos e de admissão. A incorporação de ferramentas baseadas em dados não só moderniza a gestão educacional, mas também antecipa um modelo formativo mais eficiente, personalizado e alinhado com as necessidades reais do mercado.

Dentro do mesmo ecossistema de inovação aplicada, a indústria biofarmacêutica representa um dos setores de maior intensidade tecnológica e científica. Laura Colón, presidente da AstraZeneca Espanha, lidera uma das empresas com maior investimento em I&D do país e reforça, a partir do AstraZeneca Global Hub de Barcelona, a projeção internacional da Espanha como polo de inovação mundial. Por sua vez, Amaya Echevarría, presidente da Novartis Espanha, impulsiona uma nova era para reimaginar a medicina, potenciando plataformas de investigação que estão a revolucionar a saúde e a transformar o modelo sanitário para uma medicina mais preditiva, personalizada e acessível.

Da mesma forma, Cristina García Medinilla, diretora geral da BeOne Medicines Espanha e Portugal, lidera a estratégia desta empresa global especializada em cancro, com força em hematologia e crescente desenvolvimento em tumores sólidos. Sob a sua responsabilidade, reforça a posição da Espanha na rede internacional de investigação clínica, contribuindo para atrair investimento em I&D, acelerar o acesso à inovação terapêutica e consolidar o país como um centro competitivo em biomedicina.

Esta dimensão estratégica do setor é reforçada pela liderança de Fina Lladós, presidente da Farmaindustria e diretora-geral da Amgen Iberia, uma das vozes mais influentes da indústria farmacêutica inovadora em Espanha. A partir da sua posição, ela impulsiona o reconhecimento dos medicamentos inovadores como um ativo estratégico para o país e promove um quadro regulatório e de acesso que favoreça o investimento, a investigação e a competitividade do ecossistema sanitário e científico espanhol.

A semente da transformação no campo da saúde também é plantada nas salas de aula das universidades. A partir delas, perfis como o de Aída Suárez, diretora da One Health do Grupo Educativo UAX e reitora da Faculdade de Ciências Biomédicas e da Saúde da UAX, estão a promover novos modelos de formação para responder aos desafios dos sistemas de saúde atuais a partir de uma abordagem One Health. Suárez também impulsiona a digitalização do MIR Asturias, parte do Grupo UAX e referência na preparação de alto rendimento para o exame MIR, que integra inteligência artificial e análise de dados para personalizar a aprendizagem.

Este conjunto de lideranças evidencia que o ecossistema STEAM espanhol não se limita à geração de conhecimento, mas integra infraestrutura tecnológica, formação de talentos e capacidade empresarial para competir globalmente.

INDÚSTRIA ESTRATÉGICA

Grande parte da competitividade de um país também depende da modernização dos seus setores tradicionais, da solidez das suas infraestruturas críticas e da força do seu sistema financeiro. Indústria, energia e banca constituem pilares estruturais da arquitetura competitiva contemporânea. Neste domínio, a liderança feminina está a desempenhar um papel relevante na redefinição de modelos empresariais em indústrias e serviços historicamente masculinizados e estratégicos para a economia espanhola.

González-Mesones, diretora-geral da Unilever Espanha, liderou o regresso do negócio ao caminho do crescimento através da implementação de uma metodologia de trabalho «ágil», baseada no trabalho colaborativo, na tecnologia e na transformação cultural. Sob a sua direção, a empresa reforçou o seu posicionamento em sustentabilidade e inovação, consolidando-se também como referência em diversidade, inclusão e bem-estar organizacional.

Sabine Schara, CEO da Schara, é um exemplo notável na indústria agroalimentar, um setor fundamental tanto pelo seu peso no PIB como pela sua projeção internacional. A modernização dos processos produtivos, a adaptação às normas de sustentabilidade e qualidade e a profissionalização das estruturas organizacionais são elementos essenciais para manter a competitividade em mercados globais cada vez mais exigentes. Como terceira geração à frente da empresa familiar, ela liderou a sua transformação estratégica, preservando a herança da marca e os valores fundacionais impulsionados pelo seu avô, ao mesmo tempo que impulsiona uma nova etapa de crescimento sustentável, modernização e inovação.

No âmbito dos serviços profissionais, o setor de auditoria reflete igualmente o avanço da liderança feminina. Mercè Martí, presidente da Comissão de Igualdade de Género do Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) e presidente executiva da Kreston Iberaudit, reconhecida em 2025 como Auditora do Ano, impulsiona iniciativas como o Decálogo pela Igualdade de Género e o programa de mentoria «Camina», destinadas a fortalecer a presença feminina num âmbito fundamental para a transparência, a governança corporativa e a credibilidade empresarial.

A dimensão estrutural do poder económico também se manifesta nas infraestruturas críticas. Beatriz Corredor, presidente da Redeia, lidera a rede elétrica espanhola num momento decisivo de transição energética e eletrificação da economia. O planeamento estratégico do sistema elétrico, a integração das energias renováveis e a garantia da segurança do abastecimento são elementos determinantes para a competitividade industrial e a autonomia energética do país. A sua liderança situa-se no centro de um dos processos de transformação mais relevantes da economia espanhola.

No âmbito financeiro, Gloria Ortiz, diretora executiva do Bankinter, representa a liderança feminina num dos setores que sustentam o crescimento económico. A digitalização bancária, a gestão prudente do risco e o financiamento de empresas inovadoras fazem parte de um ecossistema onde o capital e a inovação devem avançar de forma coordenada. Sem um sistema financeiro sólido, não há transformação produtiva sustentável, e a presença feminina na alta direção bancária constitui um indicador relevante da evolução estrutural.

Por sua vez, Ana Cano Pecci, CEO da EUROSEMILLAS, SA, está a empreender com sucesso a transformação de uma cultura tradicional que combina o campo, a produção e a inovação com patentes vegetais, num poderoso conglomerado que equilibra o respeito pela tradição, a renovação geracional e a inovação. Ela lidera a expansão em Portugal e fortalece a presença desta empresa andaluza nos cinco continentes, demonstrando que o potencial da agricultura andaluza ainda não atingiu o seu limite.

Rosa Aza, recém-contratada pela empresa industrial Alfa River Defense, demonstra que a sua longa trajetória no setor docente, industrial e a sua experiência como alta funcionária quebra os setores mais tradicionais reservados aos homens, incorporando experiência e novas perspetivas num setor em crescimento vertiginoso.

Estes perfis refletem uma transformação estrutural do tecido empresarial espanhol, onde a governação, a sustentabilidade, a resiliência e a visão de longo prazo se tornam fatores competitivos. A modernização já não depende apenas da tecnologia, mas da liderança capaz de redefinir a cultura, a estratégia e o posicionamento. Neste contexto, a liderança feminina na indústria, energia e serviços financeiros consolida modelos empresariais mais adaptáveis e preparados para uma economia global interligada e exigente.

ECONOMIA INTANGÍVEL

Na economia contemporânea, a competitividade não depende exclusivamente de ativos físicos, investimento ou tecnologia. A capacidade de gerar confiança e legitimidade tornou-se um vetor determinante do poder económico. A comunicação estratégica já não é uma função auxiliar, mas um componente estrutural da governança corporativa e do posicionamento competitivo das organizações.

Ester Medico, diretora de Comunicação da Universitat Oberta de Catalunya, impulsionou uma evolução estratégica, alinhando a comunicação institucional com o plano estratégico da universidade. Num ambiente académico altamente competitivo e globalizado, a construção de uma identidade digital diferenciada é decisiva para atrair talentos, alunos e investimento em conhecimento. Sob a sua direção, consolidou-se um modelo de comunicação mais proativo e baseado em dados, orientado para reforçar a presença de professores e investigadores na agenda pública e articular uma narrativa institucional coerente num cenário marcado pela desinformação e fragmentação do discurso público.

Por sua vez, Noemí García, diretora de Comunicação e Assessora da Fundação Mundial da Felicidade, desenvolve uma visão em que a comunicação se torna uma ferramenta de transformação cultural e liderança consciente. Num contexto de escrutínio constante, a coerência entre discurso, valores e ação configura-se como um ativo competitivo. A sua abordagem integra bem-estar, reputação e estratégia empresarial, promovendo um paradigma em que a comunicação não só informa, mas também inspira, coesiona e mobiliza para modelos organizacionais mais humanos, sustentáveis e competitivos.

A economia intangível, baseada na reputação, confiança e credibilidade, condiciona hoje o acesso aos mercados, a atração de talentos e a capacidade de influência institucional. A liderança neste domínio não gere apenas mensagens: define o quadro a partir do qual se constrói a competitividade setorial e empresarial.

REDEFINIÇÃO ESTRUTURAL

A análise do ICGEA conclui que a liderança feminina em Espanha está a adquirir uma dimensão estrutural em setores que determinam o rumo económico do país. Tecnologia, inovação científica e empresarial, educação digital, indústria, energia, sistema financeiro e economia intangível compõem um mapa no qual as mulheres executivas ocupam posições a partir das quais influenciam diretamente a modernização do modelo produtivo.

«A Espanha enfrenta um ciclo económico em que a competitividade dependerá da sua capacidade de integrar inovação, talento e visão de longo prazo. A liderança feminina não é uma questão periférica, mas sim uma peça central na modernização do modelo produtivo», afirma o vice-presidente executivo do ICGEA.

Num momento de redefinição da ordem económica internacional, o debate já não gira em torno da representação, mas sim do poder estrutural. Quando as mulheres lideram setores estratégicos, estão a configurar o novo equilíbrio económico do país. A competitividade de Espanha dependerá da sua capacidade de integrar essas lideranças na arquitetura estratégica do seu desenvolvimento a longo prazo.