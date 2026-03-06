Banca

Lucro do Novobanco acelera 11% para 828 milhões no ano da venda ao BPCE

Apesar da queda da margem, comissões, venda de dívida pública, recuperação de créditos, adicional de solidariedade e menos provisões dão resultado histórico ao banco liderado por Mark Bourke.

O Novobanco registou um lucro histórico de 828 milhões de euros no ano passado, mais 11% em relação ao anterior. Este desempenho foi conseguido mesmo com a queda da margem, que foi compensada com comissões, venda de dívida pública, recuperação de créditos, adicional de solidariedade e menos provisões.

Tudo isto no ano em que foi acordada a venda da instituição aos franceses do BPCE, por 6,4 mil milhões de euros, num negócio que será fechado até final de abril.

O banco refere-se a um payout de 60% dos resultados, o que significaria uma distribuição de 496,8 milhões de euros aos acionistas Lone Star e Estado, mas o processo de venda em curso deverá travar o pagamento de dividendos aos atuais acionistas.

Na mensagem que acompanha os resultados, o CEO Mark Bourke destaca o “avanço decisivo no processo de venda do banco” ao BPCE, “um passo estruturante para o nosso futuro, que permitirá potenciar escala, acelerar a inovação e reforçar o apoio ao tecido económico nacional”.

“Com estes resultados e com a integração, a curto prazo, num dos maiores grupos financeiros europeus, o Novobanco reforçará o seu compromisso de criar valor sustentável para clientes, colaboradores, investidores e para a economia portuguesa”, afirma.

O banco mostra-se aos novos donos franceses referindo que a rentabilidade dos capitais próprios supera os 20% e é um dos maiores entre os bancos europeus.

Descida da margem compensada

Com a descida das taxas por conta do alívio da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), a margem financeira caiu 7% para 1,1 mil milhões de euros. Ainda assim, o banco conseguiu compensar com um aumento das comissões em 9,5% para 353,6 milhões de euros.

Por outro lado, também viu os resultados com venda de títulos de dívida duplicarem para 42,2 milhões e o mesmo aconteceu com os outros resultados de exploração, que somaram 76,9 milhões, que “incluem ganhos com a recuperação de crédito e de processos de impostos (nomeadamente da Contribuição Adicional de Solidariedade) e resultados de imóveis”, adianta o banco em comunicado.

Os custos operativos praticamente estabilizaram nos 506,6 milhões de euros. Os custos com pessoal subiram quase 6% para 286,4 milhões num ano os quadros reduziram-se em 114 trabalhadores — o banco empregava 4.081 pessoas no final do ano passado. E tinha menos um balcão, com uma rede de 289 agências.

Adicionalmente, registou menos imparidades e provisões, fator que também deu uma ajuda ao aumento dos lucros. O banco colocou de lado 129,8 milhões, sobretudo para outros ativos e contingências e quase nada para crédito, menos 31,1% em relação ao ano anterior.

O Novobanco incluiu uma provisão de 15,3 milhões de euros relacionada com a tributação do património introduzida pelo Orçamento do Estado para 2021 e que, no futuro, ficará sujeita a alteração em caso de mudança de controlo — recorde-se que pelo facto de ter um acionista com sede num paraíso fiscal, o banco está sujeito a um regime de IMI mais gravoso, situação que deverá mudar com a venda ao grupo francês.

Crédito supera os 30 mil milhões

A nível da atividade o ano de 2025 também foi positivo para o Novobanco. Superou a marca dos 30 mil milhões de euros em crédito concedido à economia, mais 7,8% em relação a 2024. O crédito a empresas somou 5,1% para 14,6 mil milhões, mas foi no segmento de habitação que acelerou: cresceu quase 8% para 11 mil milhões.

Em relação aos efeitos do meu tempo, o banco adianta que já aprovou mais de 230 moratórias a famílias e empresas que correspondem a um valor de perto de 90 milhões de euros. A exposição às regiões afetadas atinge os 2,5 mil milhões.

Quanto aos depósitos, aumentaram 7,6% para 32 mil milhões de euros, “representando 68,1% do financiamento da atividade, refletindo a confiança dos clientes e a solidez do franchising do banco”.

O banco fechou o ano com um rácio de transformação de depósitos em crédito de 83,9%, mais 1 ponto percentual em relação a 2024. O rácio de capital common equity tier 1 atingiu os 19,9%, em linha com o ano anterior — ou 17,4% se considerar apenas 40% do resultado líquido obtido em 2025.

(Notícia atualizada às 07h44)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Lucro do Novobanco acelera 11% para 828 milhões no ano da venda ao BPCE

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Exclusivo Investidores arrestam mil milhões da Venezuela no Novobanco

Alberto Teixeira,

Há anos que Caracas tenta recuperar os fundos que empresas públicas têm no banco português. Mas contas no valor de mil milhões foram alvos de arrestos de investidores internacionais.