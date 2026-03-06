Transportes

Lufthansa alcança receita recorde, mas alerta para impacto do conflito no Médio Oriente

CEO alerta que concentração dos fluxos globais de tráfego nos hubs do Golfo “está cada vez mais a revelar-se um calcanhar de Aquiles geopolítico”.

  • A Lufthansa terminou 2025 com um resultado líquido de 1.339 milhões de euros, refletindo uma ligeira queda de 3% em relação ao ano anterior.
  • O grupo registou um aumento de 5% nas receitas totais, atingindo um recorde de 39.597 milhões de euros, impulsionado pelo crescimento na área de engenharia e manutenção.
  • A companhia enfrenta incertezas devido ao conflito no Médio Oriente, que dificulta previsões de resultados e destaca a vulnerabilidade do tráfego aéreo global.
O grupo alemão, um dos três interessados na privatização da TAP, terminou 2025 com um resultado líquido de 1.339 milhões de euros, menos 3% que no ano anterior , apesar de um aumento do volume de negócios e do resultado operacional, que saltou 17%.

A Lufthansa transportou 135 milhões de passageiros no ano passado, mais 3% que em 2024, impulsionando na mesma medida as receitas de passageiros. As receitas totais do grupo cresceram 5%, para um novo recorde de 39.597 milhões. A área de engenharia e manutenção destacou-se com um crescimento de 12% no volume de negócios, enquanto na logística a melhoria foi de 4%.

O resultado operacional saltou 17% para 2.030 milhões de euros (19% em termos ajustados), mesmo com o agravamento de 4% nas despesas operacionais. A margem operacional melhorou cinco décimas para 4,9%. A Lufthansa assinala que a ITA Airways, onde desde 2025 tem uma participação de 41%, contribuiu com 90 milhões de euros para o resultado.

“No ano passado conseguimos aumentar significativamente o resultado operacional do Grupo e alcançámos a maior receita da nossa história. Os nossos resultados demonstram a resiliência e a estabilidade do Grupo”, afirmou o CEO, Carsten Spohr, citado em comunicado.

Um calcanhar de Aquiles geopolítico

A companhia aérea aborda o conflito no Golfo Pérsico. Carsten Spohr refere que “a guerra no Médio Oriente volta a demonstrar como o tráfego aéreo está exposto e continua vulnerável, apesar de o setor ser hoje mais resiliente a crises do que no passado.

A enorme concentração dos fluxos globais de tráfego através dos hubs do Golfo está cada vez mais a revelar-se um calcanhar de Aquiles geopolítico. Isto torna ainda mais importante não colocar as companhias aéreas e os hubs europeus em maior desvantagem. A soberania da Europa exige a capacidade de manter as suas próprias ligações aos mercados globais”, sublinha o CEO.

O administrador financeiro, Till Streichert, salientou que a crise no Médio Oriente “torna, neste momento, mais difícil apresentar uma previsão de resultados”.

Para este ano, em que a Lufthansa cumpre 100 anos, Carsten Spohr afirma que o grupo irá continuar a apostar na internacionalização, na renovação da frota e na melhoria da eficiência.

