Lufthansa alcança receita recorde, mas alerta para impacto do conflito no Médio Oriente
CEO alerta que concentração dos fluxos globais de tráfego nos hubs do Golfo “está cada vez mais a revelar-se um calcanhar de Aquiles geopolítico”.
- A Lufthansa terminou 2025 com um resultado líquido de 1.339 milhões de euros, refletindo uma ligeira queda de 3% em relação ao ano anterior.
- O grupo registou um aumento de 5% nas receitas totais, atingindo um recorde de 39.597 milhões de euros, impulsionado pelo crescimento na área de engenharia e manutenção.
- A companhia enfrenta incertezas devido ao conflito no Médio Oriente, que dificulta previsões de resultados e destaca a vulnerabilidade do tráfego aéreo global.
O grupo alemão, um dos três interessados na privatização da TAP, terminou 2025 com um resultado líquido de 1.339 milhões de euros, menos 3% que no ano anterior , apesar de um aumento do volume de negócios e do resultado operacional, que saltou 17%.
A Lufthansa transportou 135 milhões de passageiros no ano passado, mais 3% que em 2024, impulsionando na mesma medida as receitas de passageiros. As receitas totais do grupo cresceram 5%, para um novo recorde de 39.597 milhões. A área de engenharia e manutenção destacou-se com um crescimento de 12% no volume de negócios, enquanto na logística a melhoria foi de 4%.
O resultado operacional saltou 17% para 2.030 milhões de euros (19% em termos ajustados), mesmo com o agravamento de 4% nas despesas operacionais. A margem operacional melhorou cinco décimas para 4,9%. A Lufthansa assinala que a ITA Airways, onde desde 2025 tem uma participação de 41%, contribuiu com 90 milhões de euros para o resultado.
“No ano passado conseguimos aumentar significativamente o resultado operacional do Grupo e alcançámos a maior receita da nossa história. Os nossos resultados demonstram a resiliência e a estabilidade do Grupo”, afirmou o CEO, Carsten Spohr, citado em comunicado.
Um calcanhar de Aquiles geopolítico
A companhia aérea aborda o conflito no Golfo Pérsico. Carsten Spohr refere que “a guerra no Médio Oriente volta a demonstrar como o tráfego aéreo está exposto e continua vulnerável, apesar de o setor ser hoje mais resiliente a crises do que no passado.
“A enorme concentração dos fluxos globais de tráfego através dos hubs do Golfo está cada vez mais a revelar-se um calcanhar de Aquiles geopolítico. Isto torna ainda mais importante não colocar as companhias aéreas e os hubs europeus em maior desvantagem. A soberania da Europa exige a capacidade de manter as suas próprias ligações aos mercados globais”, sublinha o CEO.
O administrador financeiro, Till Streichert, salientou que a crise no Médio Oriente “torna, neste momento, mais difícil apresentar uma previsão de resultados”.
Para este ano, em que a Lufthansa cumpre 100 anos, Carsten Spohr afirma que o grupo irá continuar a apostar na internacionalização, na renovação da frota e na melhoria da eficiência.
