“NEOverse” é o novo “universo criativo” da Nescafé Dolce Gusto

A Nescafé Dolce Gusto declara que possui, "provavelmente, o melhor café da Galáxia”, como novo claim da marca.

A Nescafé Dolce Gusto abriu um novo capítulo na sua comunicação com a criação de um “universo criativo” denominado “NEOverse”, de forma a promover a sua máquina de café NEO.

“O conceito de NEOverse foi imaginado como um manifesto artístico e sensorial, inspirado na ideia de uma visita intergaláctica ao nosso planeta. A narrativa criativa transporta os consumidores para um universo onde dois alienígenas aterram no nosso planeta e, enquanto exploram o nosso mundo, são atraídos pela máquina NEO e experimentam ‘provavelmente, o melhor café da Galáxia’, o novo claim da marca”, explica a Nescafé Dolce Gusto, em comunicado.

“Num mercado saturado, escolhemos não ser mais um. Queremos provocar, despertar curiosidade e emocionar, construindo um universo memorável e aspiracional que reflete a coragem da marca em afirmar a sua superioridade sustentada na qualidade real”, justifica Miguel Abreu, marketing manager coffee portion da Nestlé Portugal, citado em comunicado.

A campanha 360º , assinada criativamente pela francesa Marcel — do Publicis Groupe — é lançada em televisão, meios exteriores e meios digitais, com ativações em ponto de venda também incluídas, num planeamento de meios realizado pela Wavemaker.