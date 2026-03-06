Ideias +M

“NEOverse” é o novo “universo criativo” da Nescafé Dolce Gusto

 + M,

A Nescafé Dolce Gusto declara que possui, "provavelmente, o melhor café da Galáxia”, como novo claim da marca.

A Nescafé Dolce Gusto abriu um novo capítulo na sua comunicação com a criação de um “universo criativo” denominado “NEOverse”, de forma a promover a sua máquina de café NEO.

O conceito de NEOverse foi imaginado como um manifesto artístico e sensorial, inspirado na ideia de uma visita intergaláctica ao nosso planeta. A narrativa criativa transporta os consumidores para um universo onde dois alienígenas aterram no nosso planeta e, enquanto exploram o nosso mundo, são atraídos pela máquina NEO e experimentam ‘provavelmente, o melhor café da Galáxia’, o novo claim da marca”, explica a Nescafé Dolce Gusto, em comunicado.

Num mercado saturado, escolhemos não ser mais um. Queremos provocar, despertar curiosidade e emocionar, construindo um universo memorável e aspiracional que reflete a coragem da marca em afirmar a sua superioridade sustentada na qualidade real”, justifica Miguel Abreu, marketing manager coffee portion da Nestlé Portugal, citado em comunicado.

A campanha 360º , assinada criativamente pela francesa Marcel — do Publicis Groupe — é lançada em televisão, meios exteriores e meios digitais, com ativações em ponto de venda também incluídas, num planeamento de meios realizado pela Wavemaker.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

“NEOverse” é o novo “universo criativo” da Nescafé Dolce Gusto

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Ideias +M
Nescafé mostra que “também sabe ser fresco” em campanha

A Nescafé quer colocar os portugueses a beber café frio, assinalando o arranque de um novo território estratégico para a marca. O lançamento do Cold Coffe é alavancado com uma campanha de comunicação.

+ M,

+M
Nescafé e KitKat comunicam novo produto lançado em conjunto

O lançamento que une as duas marcas é acompanhado por uma campanha que inclui marketing de influência, rádio, ativações em ponto de venda, ações na rua e uma parceria com um podcast.

+ M,

Empresas
Nescafé lança máquina com materiais e cápsulas mais ‘verdes’

As novas cápsulas são feitas à base de papel e com um revestimento que lhes permite serem compostáveis. NEO é feita em 50% de plástico reciclado.

Capital Verde,