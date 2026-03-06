Nissan vão estar à venda no Continente
No âmbito da parceria entre as duas marcas, alguns modelos da Nissan vão estar em exposição em lojas Continente.
A Nissan e o Continente estabeleceram uma parceria para reforçar a campanha “Happiniss Days”, que decorre entre 19 e 29 de março, com descontos e benefícios para clientes que comprem veículos da marca japonesa. No âmbito da parceria, e com o objetivo de aproximar a marca dos consumidores, alguns modelos da Nissan vão estar em exposição em lojas Continente.
“Esta parceria com o Continente permite-nos oferecer aos clientes vantagens verdadeiramente relevantes, reforçando o compromisso da Nissan em proporcionar mais valor em cada etapa da experiência de compra. O evento Happiniss Days traz o melhor desta parceria para os nossos clientes”, diz citado em comunicado Pedro Sá, COO da Nissan Portugal.
Durante o período da campanha, os clientes podem obter descontos até 7.500 euros, até cinco anos de manutenção incluída e ainda 350 euros em Cartão Continente na compra de um automóvel Nissan, descreve a marca.
