Marketing

Nissan vão estar à venda no Continente

 ,

No âmbito da parceria entre as duas marcas, alguns modelos da Nissan vão estar em exposição em lojas Continente. 

A Nissan e o Continente estabeleceram uma parceria para reforçar a campanha “Happiniss Days”, que decorre entre 19 e 29 de março, com descontos e benefícios para clientes que comprem veículos da marca japonesa. No âmbito da parceria, e com o objetivo de aproximar a marca dos consumidores, alguns modelos da Nissan vão estar em exposição em lojas Continente.

“Esta parceria com o Continente permite-nos oferecer aos clientes vantagens verdadeiramente relevantes, reforçando o compromisso da Nissan em proporcionar mais valor em cada etapa da experiência de compra. O evento Happiniss Days traz o melhor desta parceria para os nossos clientes”, diz citado em comunicado Pedro Sá, COO da Nissan Portugal.

Durante o período da campanha, os clientes podem obter descontos até 7.500 euros, até cinco anos de manutenção incluída e ainda 350 euros em Cartão Continente na compra de um automóvel Nissan, descreve a marca.

