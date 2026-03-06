Nova era do après ski, quando o luxo é desligar-se

O que durante décadas foi sinónimo de festa e lazer noturno evolui para um modelo mais consciente e equilibrado, alinhado com uma nova aspiração: parar, desacelerar e desconectar de verdade.

O après ski no sul da Europa está a passar por uma profunda redefinição. O modelo tradicional associado ao lazer noturno dá lugar a uma nova conceção centrada na recuperação física, no bem-estar emocional e na conexão social significativa. Os esquiadores, especialmente a Geração Z, os Millennials e o público de alto poder aquisitivo, priorizam hoje experiências que lhes permitam ouvir o corpo e silenciar a mente, viver propostas multissensoriais em espaços contrastantes que combinam lazer e relaxamento, colecionar momentos memoráveis e integrar o «novo bem-estar» no seu tempo, alternando intensidade e pausa.

Esta mudança também é claramente percebida em destinos como Andorra. «Hoje, os esquiadores já não procuram apenas lazer noturno, mas propostas que lhes permitam recuperar, desligar e sentir-se bem após um dia intenso na neve», explica Patrícia García, diretora de Marketing e Comunicação da Caldea. Segundo ela, o bem-estar tornou-se um eixo fundamental desta evolução.

Neste contexto, o luxo já não consiste em prolongar a noite, mas sim em desligar-se do ruído, externo e interno, e reconectar-se com o essencial. O auge do slow luxury e do restorative travel reflete uma mudança cultural mais ampla: a desconexão tornou-se uma aspiração. Num ambiente marcado pela hiperconectividade e pela estimulação constante, desligar-se do telemóvel, dos ecrãs e da pressão diária é uma forma contemporânea de luxo. Esse luxo expressa-se nos prazeres simples: o contraste térmico, a ingravidez da água, a luz suave, o vapor ou a conversa sem pressa.

«Na Caldea, entendemos o luxo como viver o presente, ter a liberdade de fazer o que o corpo pede a cada momento», explica García. «Às vezes, permitir-se parar, outras vezes ativar o corpo e outras simplesmente deixar-se levar e fluir sem um plano definido».

O centro termal andorrano desenvolveu uma proposta baseada em experiências multissensoriais que combinam estímulo, relaxamento e surpresa: «oferecemos um ambiente onde cada visitante pode encontrar o seu próprio equilíbrio: atividade ou quietude, intensidade ou calma, diversão ou descanso», acrescenta.

O novo après ski não elimina a dimensão social; transforma-a. A desconexão não é isolamento, mas uma forma diferente de partilhar. O conceito de bem-estar social ganha terreno: experiências coletivas onde a socialização não gira em torno do excesso, mas da qualidade do momento.

Neste cenário, surgem os chamados terceiros espaços, ambientes intermediários entre a atividade desportiva e o alojamento, concebidos para prolongar o dia num ambiente descontraído. São espaços onde grupos de amigos, casais e famílias podem desligar-se juntos, combinando energia e calma.

A Caldea foi pioneira nesta visão. «Nascemos precisamente com a ideia de democratizar o acesso ao termalismo e torná-lo um espaço social e partilhado», explica García. «Fomos pioneiros em propor um bem-estar lúdico, acessível e adequado a todos os tipos de público, permitindo que famílias, casais ou grupos de amigos desfrutem das águas termais como uma atividade conjunta».

A montanha oferece o cenário ideal para esta síntese entre atividade física e recuperação. Após a intensidade do dia de esqui, a experiência continua em espaços que permitem abrandar o ritmo sem perder a dimensão social. Andorra reúne as condições para se consolidar como um dos laboratórios do novo lazer na neve: estâncias de esqui de referência e uma oferta de bem-estar capaz de articular uma experiência integral.

Neste contexto, Caldea representa a evolução do centro termal tradicional para um grande centro europeu de bem-estar après ski. Não se posiciona como um espaço terapêutico, mas como um centro de lazer termal que oferece momentos inesquecíveis de boa vida baseados em experiências multissensoriais.

As suas piscinas interiores e exteriores, os espaços contrastantes e as zonas de relaxamento partilhadas tornam a desconexão numa parte essencial da experiência global. Após o esforço físico nas pistas, a água e o ambiente permitem mudar de ritmo e de estado mental.

«Hoje, Caldea é muito mais do que um complemento ao esqui; é parte essencial da experiência em Andorra», afirma García. «Não só complementa o dia na neve, como se tornou uma das principais razões pelas quais muitos visitantes escolhem o destino».

Após mais de três décadas a inovar no conceito de termalismo, o centro consolidou-se como um dos ícones turísticos do país e um eixo fundamental da sua proposta de lazer e bem-estar.

O futuro do après ski aponta para uma integração cada vez maior entre desporto, bem-estar e estilo de vida: «As novas gerações têm uma visão diferente da saúde: procuram experiências que as divirtam, cuidem delas e as façam sentir bem», salienta García.

Elas também exigem propostas mais conscientes, exclusivas e respeitosas com o meio ambiente. Neste contexto, Caldea aspira continuar liderando essa evolução por meio de experiências que combinam entretenimento, cuidados pessoais e sensorialidade. “Nosso objetivo é inspirar a melhor versão de Andorra e torná-la acessível a todos por meio de momentos inesquecíveis de boa vida que alimentam o corpo e a alma”, conclui Patrícia García.