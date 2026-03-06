Política

Em atualização Passos responde ao desafio de Montenegro (“não sou candidato a coisíssima nenhuma”) e aconselha-o a trabalhar

Passos responde ao desafio de Montenegro e reforça que não pretende candidatar-se a nenhum cargo político. "No dia em que quiser candidatar-me eu digo. E candidato-me", afirma.

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho disse, esta sexta-feira, que não era candidato a nenhum cargo político, referindo-se às eleições diretas do PSD onde foi desafiado por Luís Montenegro. “Não estou candidato a coisíssima nenhuma. Escusam de perder tempo”, disse.

“Julgo que não será surpresa para ninguém, porque já o tinha declarado publicamente, que não estou de candidato a coisíssima nenhuma”, disse Pedro Passos Coelho, em declarações aos jornalistas, no Porto. “No dia em que quiser candidatar-me eu digo. E candidato-me”, acrescentou o social democrata.

Passos Coelho, que aconselhou o primeiro ministro a concentrar-se no trabalho, reforçou ainda que, caso volte à política ativa, seria por motivos muito específicos e não para “satisfazer calendários”. “Não me deixarei condicionar por reptos de natureza partidária. Direi sempre aquilo que entender. Estou à espera que o meu partido dê conta do recado. Que o chefe de Governo se concentre na sua missão e se distraia pouco”, sublinha o antigo primeiro-ministro.

“O presidente do PSD é primeiro-ministro, já fui primeiro-ministro e é uma função importante. Contraiu uma responsabilidade com o país. No contexto dessa responsabilidade, as pessoas aguardam que o seu mandato possa ir ao encontro de uma mudança. É o tempo de Luís Montenegro se concentrar nas suas responsabilidades”, afiança Passos Coelho.

