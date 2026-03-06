PIB da União Europeia cresce 1,5% em 2025. Portugal supera

O Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia cresceu 1,5% em 2025, acelerando face ao aumento de 1,1% registado em 2024 e marcando um ano de expansão generalizada da economia europeia, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat. Portugal registou um crescimento acima da média europeia, ao apresentar uma evolução da economia de 1,9%.

De acordo com o gabinete estatístico, “em 2025, o PIB real da União Europeia aumentou 1,5%, após um crescimento de 1,1% em 2024”, com a atividade económica a avançar em todos os Estados-membros. O serviço europeu de estatísticas confirmou esta sexta-feira a estimativa rápida divulgada em 30 de janeiro para o indicador.

A expansão foi, no entanto, muito desigual entre países. A Irlanda registou o maior crescimento, com o PIB a aumentar 12,3%, destacando-se claramente do resto da União. Seguiram-se Malta (+4%) e Chipre (+3,8%). No extremo oposto ficaram a Alemanha e a Finlândia, ambas com um aumento de apenas 0,2%, enquanto a Hungria cresceu 0,4%.

Segundo o Eurostat, “em comparação com 2024, o PIB aumentou em todos os países da UE em 2025”, um resultado que evidencia uma recuperação económica disseminada pelo bloco, ainda que a ritmos muito diferentes.

Portugal acima da média europeia

Portugal registou um crescimento do PIB de 1,9% em 2025, acima da média da União Europeia, reforçando o posicionamento da economia portuguesa entre as que mantiveram um ritmo de expansão mais sólido no bloco.

O desempenho coloca o país num grupo intermédio-alto de crescimento dentro da UE, num ano marcado por um avanço mais moderado da atividade económica europeia e por fortes diferenças entre as economias nacionais.

No quarto trimestre de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) da área do euro aumentou 1,2% face ao período homólogo e o da UE acelerou 1,4%, tendo subido em ambas 02,% na variação em cadeia.

No mesmo boletim, o Eurostat divulga também que a taxa de emprego avançou, em 2025, 0,7% na zona Euro e 0,5% na UE, um abrandamento face aos 1,0% e 0,8% registados em 2024.

Entre os Estados-membros, Malta (6,4%) foi o Estado-membro que registou o maior crescimento homólogo do PIB entre setembro e dezembro de 2025, seguida de Chipre (4,5%) e da Polónia (3,6%), com a Roménia a apresentar a única quebra (-1,5%).

Face ao trimestre anterior, Malta (2,1%), Lituânia (1,7%), (Croácia e Chipre (1,4% cada) apresentaram os maiores crescimentos das suas economias, contrastando com a Irlanda (-3,8%), Roménia (-1,9%), Estónia e Luxemburgo (-0,1% cada), cujos PIB recuaram.

Em Portugal, o PIB cresceu, no quarto trimestre de 2025, 1,9% na comparação homóloga e 0,5% na variação em cadeia.

(Notícia atualizada às 11h23)