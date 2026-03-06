PLMJ assessora MDS na aquisição da Seguramos
A PLMJ assessorou a MDS na aquisição de uma participação de 50,1% no corretor Seguramos. Com esta operação, a MDS Portugal passa a gerir um volume de prémios de cerca de 600 milhões de euros e uma receita de aproximadamente 95 milhões de euros em território nacional.
Em comunicado, a firma explica que a integração da Seguramos permitirá à MDS duplicar a sua rede de agentes para cerca de 1.000 e expandir a sua rede de escritórios para 49, ampliando a sua presença em regiões-chave.
“A PLMJ acompanhou todo o processo de negociação e estruturação da operação, bem como o processo de notificação à Autoridade da Concorrência e à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões”, explica a firma.
A transação foi liderada pelo sócio de Corporate M&A Filipe Avides Moreira e contou com o apoio dos advogados da mesma área Isabel Côrte-Real e Tiago Belinha. A equipa multidisciplinar da PLMJ envolveu ainda as áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais, com o sócio Gonçalo dos Reis Martins e os advogados André Gama Loureiro, Teresa Proença Varão e Francisca Ramos Franco, e a área de Europeu e Concorrência, com o sócio coordenador Ricardo Oliveira e os advogados Rodrigo Martins Policarpo, Julia Werberich e a estagiária Matilde Neto Ribeiro.
PLMJ assessora MDS na aquisição da Seguramos
