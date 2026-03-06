Resort de 50 milhões Ohai Peniche começa obras sobre antigo parque de campismo

O Ohai Peniche, hotel que ocupará o espaço do antigo Parque de Campismo municipal, já está em obras, replicando o conceito do Ohai Nazaré, numa aposta do grupo espanhol ILanga Capital em duas localidades portuguesas com ligação ao surf e ao mar.

A marca Ohai nasceu no âmbito dos investimentos do milionário espanhol Pelayo Cortina Koplowitz, que ostenta o título de conde de San Fernando de Peñalver. A ILanga Capital é a companhia criada para investimentos em turismo de luxo em Espanha e Portugal, e que, além dos dois Ohai, detém mais quatro empreendimentos, incluindo um histórico hotel de Marbella, o cinco estrelas Incosol, onde está a investir 150 milhões de euros na remodelação.







O novo empreendimento, localizado entre as praias de Supertubos e Baleal, contará com 160 bungalows familiares e casas de luxo com piscina, a partir de 2027, e, dois anos depois, mais 50 unidades, num investimento total de 50 milhões de euros. O hotel contará ainda com club house, kids club, áreas de coworking para nómadas digitais e um espaço para surfistas, designado surf house.

Segundo a autarquia de Peniche, o Ohai vai dar prioridade à “contratação e formação de profissionais da região”. A iLanga Capital descreve a marca Ohai como um meio para “oferecer serviços comparáveis aos de um hotel cinco estrelas, mas com uma pegada ambiental menor e uma abordagem responsável e sustentável”.