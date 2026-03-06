Risco e Retorno: compreender a relação entre risco e retorno
Hoje vamos falar sobre a relação que existe entre risco e retorno.
No contexto de investimento e aforro, qualquer aforrador ou investidor tem de assumir uma regra fundamental: quanto maior o retorno (ou juro, rendimento, renda ou dividendo), maior o risco. Não existem “almoços grátis” nem “dinheiro a cair do céu”. Tudo tem um preço, e nos mercados financeiros o preço do retorno é o risco para o obter.
Assim, vamos definir:
- Retorno, como o ganho potencial que podemos obter;
- Risco, como a incerteza associada ao investimento.
Em geral, quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno, mas também de perda.
Investimentos mais seguros, como obrigações do Estado, tendem a oferecer retornos mais baixos, devido à sua menor volatilidade.
Por outro lado, ações ou fundos de investimento, que são mais voláteis, podem proporcionar retornos mais elevados, mas com maior probabilidade de perda.
Compreender esta relação é crucial para tomar decisões de investimento informadas, permitindo equilibrar o apetite pelo risco com os objetivos financeiros de longo prazo.
Adequar o nosso perfil de risco à expectativa de retorno é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia de aforro e investimento no longo prazo.
Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos.
