Sonaecom quase triplica lucro para 51,6 milhões em 2025
O volume de negócios da Sonaecom – dona da NOS, do jornal Público e da Bright Pixel – caiu 6,3%, face ao ano anterior, para 17,1 milhões de euros.
A Sonaecom totalizou 51,6 milhões de euros de lucro em 2025, valor que compara com os 17,3 milhões de euros registados no ano anterior, foi comunicado esta sexta-feira ao mercado.
“O resultado líquido atribuível ao grupo atingiu 51,6 milhões de euros em 2025, refletindo principalmente os resultados indiretos significativamente menos negativos em termos homólogos, enquanto os resultados diretos ficaram ligeiramente abaixo do ano anterior”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
O resultado direto passou de 86 milhões de euros em 2024 para 83,5 milhões de euros em 2025. Já o volume de negócios caiu 6,3%, face ao ano anterior, para 17,1 milhões de euros. Esta evolução foi justificada, sobretudo, com o decréscimo das receitas na segunda metade do ano anterior.
No período em análise, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 79,4 milhões de euros, mais 1,6%. A dívida líquida situou-se nos 205,8 milhões de euros, o que representou uma diminuição de 23,6% em comparação com 2024. A Sonaecom é dona da NOS, do jornal Público e da Bright Pixel.
