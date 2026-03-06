Ataque ao Irão

Direto Voo com 24 portugueses chega a Lisboa. Governo pondera novo repatriamento da Arábia Saudita

  • ECO
  • 7:29

Ao sétimo dia do conflito, a Guarda Revolucionária do Irão alertou que o país está preparado para uma guerra prolongada e irá utilizar novas armas estratégicas em futuras operações. Acompanhe aqui.

A guerra lançada pela ofensiva americano-israelita contra o Irão continua a alastrar-se na região. Os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa anunciaram que está em curso uma operação de repatriamento de 186 pessoas, quase todos portugueses.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da crise no Médio Oriente.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Voo com 24 portugueses chega a Lisboa. Governo pondera novo repatriamento da Arábia Saudita

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Agências admitem cancelamentos pontuais para o Médio Oriente

Fátima Castro,

Cancelamentos pontuais, pedidos de alteração e dúvidas sobre destinos. Escalada do conflito no Médio Oriente já se reflete no turismo. Agências consideram prematuro medir efeito estrutural.