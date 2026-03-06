Direto Voo com 24 portugueses chega a Lisboa. Governo pondera novo repatriamento da Arábia Saudita
Ao sétimo dia do conflito, a Guarda Revolucionária do Irão alertou que o país está preparado para uma guerra prolongada e irá utilizar novas armas estratégicas em futuras operações. Acompanhe aqui.
A guerra lançada pela ofensiva americano-israelita contra o Irão continua a alastrar-se na região. Os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa anunciaram que está em curso uma operação de repatriamento de 186 pessoas, quase todos portugueses.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da crise no Médio Oriente.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Voo com 24 portugueses chega a Lisboa. Governo pondera novo repatriamento da Arábia Saudita
{{ noCommentsLabel }}