ECO Quiz. Passos Coelho disse que o Governo devia ter tentado um acordo à direita?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
- Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz
Depois de mais de oito anos desde a sua última entrevista, Pedro Passos Coelho falou em exclusivo ao ECO. O ex-primeiro-ministro, que saiu da liderança do PSD há cerca de oito anos, disse que não tem “desforras para fazer”, nem tem necessidade “de querer provar ou mostrar o que quer que seja”.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
