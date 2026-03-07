ECO Quiz. Passos Coelho disse que o Governo devia ter tentado um acordo à direita?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

Depois de mais de oito anos desde a sua última entrevista, Pedro Passos Coelho falou em exclusivo ao ECO. O ex-primeiro-ministro, que saiu da liderança do PSD há cerca de oito anos, disse que não tem “desforras para fazer”, nem tem necessidade “de querer provar ou mostrar o que quer que seja”.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.