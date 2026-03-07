Irão cessa ataques a países vizinhos se bases não forem utilizadas

O conselho interino que está a governar o Irão anunciou que os países vizinhos não serão mais atacados, exceto se bases militares localizadas nesses países sirvam para ataques ao Irão, afirmou na madrugada deste sábado – horas de Portugal – o presidente Masoud Pezeshkian. Citado pelo canal noticioso Al Jazhera, acrescentou um pedido de desculpa aos países da região.

A mais recente declaração do presidente iraniano representa um pequeno sinal de desescalada numa situação que continua altamente tensa, agora no oitavo dia desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano. Ainda segundo o canal, há relatos de que esses ataques aéreos continuam em mais de 170 cidades.

O presidente Masoud Pezeshkian fez estas declarações num vídeo pré-gravado de cinco minutos, no qual procurou abordar um conjunto alargado de temas relacionados com os recentes desenvolvimentos no terreno, começando por referir os ataques a zonas residenciais, escolas e hospitais, classificando-os como uma violação do direito e das normas internacionais.

No video apelou à unidade e à solidariedade entre os iranianos para defender a soberania do país, deixando uma mensagem dirigida aos Estados Unidos, afirmando que “aquilo que pretendem é uma rendição incondicional do Irão” e que “levarão esse sonho para o túmulo”.