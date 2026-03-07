Trump: Produção de armamento avançado dos EUA será quadruplicada
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os principais fabricantes de armamento do país concordaram quadruplicar a produção de armas avançadas.
Produção de armamento avançado dos EUA será quadruplicada anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social Truth, em plena campanha militar contra o Irão, após uma “reunião muito produtiva com as mais importantes empresas de defesa” do país, que concordaram em quadruplicar a sua produção de armas de alta tecnologia.
“A expansão começou três meses antes da reunião, e as fábricas e a produção de muitas destas armas já estão em curso. Temos um fornecimento praticamente ilimitado de munições de grau médio e médio-superior, que estamos a utilizar, por exemplo, no Irão e, recentemente, na Venezuela. Independentemente disso, também aumentamos os pedidos a estes níveis”, disse Trump.
Na reunião estiveram executivos da BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman e Raytheon.
Segundo Trump, outra reunião foi agendada para daqui a dois meses.
“Os Estados de todo o país estão a concorrer para sediar estas novas fábricas”, conclui o Presidente norte-americano.
O Irão tem colocado em causa a capacidade de os Estados Unidos terem munições para prosseguir ataques ao nível efetuado desde o início da ofensiva, no sábado passado, enquanto as forças norte-americanas asseguram ter capacidade para mantê-los durante o tempo que for necessário.

