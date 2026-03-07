Zoomarine reabre no dia 12 após investimento de 3,8 milhões em novas atrações

Num investimento de 3,8 milhões de euros, o Zoomarine Algarve prepara-se para abrir portas no próximo dia 12, quinta-feira, com novas atrações, como uma montanha-russa para crianças e uma mão cheia de novidades. O diretor executivo Tiago Pierotti faz um balanço dos 35 anos de atividade ao ECO/Local Online, e revela que, só em 2025, o parque temático faturou 25 milhões de euros e atraiu 700 mil visitantes.

Corria o ano de 1991 quando o empresário argentino Pedro Lavia transformou em realidade “o sonho” que tinha de fundar um parque temático, como conta o filho Tiago Pierotti, 35 anos depois. Pedro Lavia chegou a construir carrosséis em Buenos Aires, antes de se mudar para o Algarve e avançar, em 1991, com as primeiras atrações e infraestruturas do Zoomarine, distribuídas por uma área de quatro hectares.

A ousadia já lhe valeu o reconhecimento nacional e internacional: em 2025, e pelo segundo ano consecutivo, o Zoomarine foi distinguido como o melhor parque temático do mundo pelos prémios World LuxuryTravel Awards. Ainda no ano passado, Pedro Lavia arrecadou a medalha de ouro do turismo na Gala do 55.º aniversário da Região de Turismo do Algarve (RTA), pelo contributo para a dinamização turística e económica da região algarvia. A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) também lhe atribuiu a medalha de mérito turístico, grau prata.

Só nos últimos três anos, o Zoomarine recebeu mais de 1,9 milhões de visitantes, “o que demonstra a sua atratividade e impacto para a economia local”, nota Tiago Pierotti, naquela que é a sua primeira entrevista à Comunicação Social desde que assumiu funções.

O parque emprega 240 pessoas e chega a atingir os 500 colaboradores em época alta — de 15 de junho a 15 de setembro –, 40% dos quais são estudantes com contratos de três meses, detalha o responsável.

O parque aquático algarvio foi crescendo, ao longo dos anos, com uma oferta de entretenimento aquático, que vai desde novos escorregas e piscinas de ondas, até atrações mecânicas, como as montanhas russas. A aposta na área da conservação de espécies e dos habitats — em 2002 criou o primeiro centro de reabilitação de espécies marinhas do país –, na investigação científica, além da vertente educativa, também lhe tem valido reconhecimento internacional.

Estamos a projetar uma expansão direcionada para a vertente aquática e que também inclui a reestruturação de alguns habitats imersivos, tanto para espécies terrestres como também para espécies aquáticas. Tiago Pierotti Diretor executivo do Zoomarine Algarve

Nos dias de hoje, o Zoomarine distribui-se por 25 dos 35 hectares da propriedade onde só no último ano acolheu 700 mil visitantes, principalmente provenientes dos mercados nacional, britânico e espanhol. No horizonte está a execução de um projeto de expansão nos restantes 10 hectares, ainda sem data conhecida.

“Estamos a projetar uma expansão direcionada para a vertente aquática e que também inclui a reestruturação de alguns habitats imersivos, tanto para espécies terrestres como para aquáticas”, avança Tiago Pierotti.

A empresa tem investido em novas atrações e na expansão do espaço ao longo dos anos com objetivo de reforçar o seu posicionamento no mapa dos parques temáticos nacionais e internacionais. “Nos últimos cinco anos já investimos 15 milhões de euros no Zoomarine”, contabiliza o diretor executivo, sustentando que se trata de “um projeto inovador que também abraça as causas ambientais, e foi ganhando corpo e peso na região. Tem vindo a consolidar [a sua posição no mercado] a cada ano que passa”.

Ao ECO/Local Online, o diretor executivo contabiliza “um aumento de 25% da faturação desde 2019”, tendo fechado o último ano com o volume de negócios na ordem dos 25 milhões de euros.

No ano em que comemora 35 anos de atividade, o Zoomarine Algarve fez um refresh à sua imagem e está em contagem decrescente para o início de mais uma temporada repleta de adrenalina, num investimento de 3,8 milhões de euros. Além da montanha-russa “Nautilus”, para crianças, o parque temático disponibiliza aos clientes, já a partir de quinta-feira, “algumas áreas reestruturadas, como a Praça da Conservação e habitats zoológicos, para proporcionar um dia mágico e inesquecível a todas as famílias”, descreve o responsável.

A nova temporada também vem recheada com atrações, como o Jurassic River, o Iguaçu, o Cinema 4D e a “maior praia de ondas de Portugal”. Acrescem as apresentações zoológicas, além dos habitats imersivos como o Aquário Oceanus, o espaço Américas e o borboletário Butterfly Garden.