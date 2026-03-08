Assembleia escolheu novo líder supremo do Irão mas ainda não anunciou o nome

A Assembleia de Peritos nomeou o novo líder supremo iraniano para suceder ao ‘ayatollah’ Ali Khamenei, morto a 28 de fevereiro por ataques israelitas e americanos, mas não revelou o nome do eleito. “O candidato mais adequado, aprovado pela maioria da Assembleia de Peritos, foi designado“, declarou Mohsen Heydari, representante da província de Khuzestan naquele órgão clerical xiita, segundo a agência de notícias Irna.

Outro membro do órgão, Mohammad Mehdi Mirbagheri, confirmou, num vídeo divulgado pela agência Fars, que “uma decisão firme, refletindo a posição maioritária, foi tomada“.

O ‘ayatalloh’ escolhido não será apenas o líder político mas também o responsável máximo do xiismo, uma corrente minoritária no islamismo mas a maioria no Irão e com grande presença em países como o Iraque, Síria ou Líbano.

O Presidente dos EUA já disse que o sucessor de Khamenei seria um alvo dos ataques ao país, tal como vários elementos da hierarquia iraniana que foram liquidados. Até à nomeação de um novo líder, o Conselho de Liderança Iraniano assume a direção o país.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo abatido durante a ofensiva o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.