Ataque ao Irão

Assembleia escolheu novo líder supremo do Irão mas ainda não anunciou o nome

  • Lusa
  • 12:22

A Assembleia de Peritos nomeou o novo líder supremo iraniano para suceder ao 'ayatollah' Ali Khamenei, morto a 28 de fevereiro por ataques israelitas e americanos, mas não revelou o nome do eleito.

A Assembleia de Peritos nomeou o novo líder supremo iraniano para suceder ao ‘ayatollah’ Ali Khamenei, morto a 28 de fevereiro por ataques israelitas e americanos, mas não revelou o nome do eleito. “O candidato mais adequado, aprovado pela maioria da Assembleia de Peritos, foi designado“, declarou Mohsen Heydari, representante da província de Khuzestan naquele órgão clerical xiita, segundo a agência de notícias Irna.

Outro membro do órgão, Mohammad Mehdi Mirbagheri, confirmou, num vídeo divulgado pela agência Fars, que “uma decisão firme, refletindo a posição maioritária, foi tomada“.

O ‘ayatalloh’ escolhido não será apenas o líder político mas também o responsável máximo do xiismo, uma corrente minoritária no islamismo mas a maioria no Irão e com grande presença em países como o Iraque, Síria ou Líbano.

O Presidente dos EUA já disse que o sucessor de Khamenei seria um alvo dos ataques ao país, tal como vários elementos da hierarquia iraniana que foram liquidados. Até à nomeação de um novo líder, o Conselho de Liderança Iraniano assume a direção o país.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo abatido durante a ofensiva o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Assembleia escolheu novo líder supremo do Irão mas ainda não anunciou o nome

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.