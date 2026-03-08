Incêndio atinge resort Na Praia, em Tróia, de Sandra Ortega

O resort de luxo Na Praia, promovido por Sandra Ortega, herdeira do grupo Inditex (Zara), está a arder desde a madrugada deste domingo.

O empreendimento turístico Na Praia, perto de Tróia, no concelho de Grândola, está a arder desde a madrugada deste domingo, segundo avançou o Observador, e confirmado pelo ECO, que cita fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral. Já o Correio da Manhã escreve que o fogo continuava ativo ao final da manhã, embora a ceder aos meios no terreno, sem registo de feridos.

O alerta foi dado às 04h40 e, segundo o Correio da Manhã, estavam envolvidos nas operações 85 bombeiros, apoiados por 32 viaturas. O jornal refere ainda que o incêndio atinge uma unidade hoteleira e um restaurante ainda em fase de construção. A abertura do projeto estava prevista para junho e o resort deveria ter 113 quartos, 45 suítes e cinco villas.

O facto de o empreendimento ser construído em madeira está a tornar mais demorado o domínio do incêndio, explicou ao ECO fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

O Na Praia é um projeto associado a Sandra Ortega, com terrenos comprados à Sonae Capital por 50 milhões de euros, numa operação noticiada pelo ECO em 2016. O empreendimento arrancou depois para a fase de construção e ficou envolvido num litígio ambiental, depois de uma providência cautelar ter travado temporariamente as obras em 2023, decisão que viria a ser julgada improcedente pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja.