Papa defende educação de todas as jovens para combater violência contra mulheres
O Papa apelou à adoção de projetos específicos para prevenir e erradicar a violência contra as mulheres, a começar pela educação das jovens, num texto publicado na revista "Praça de São Pedro".
O Papa apelou hoje para a adoção de projetos específicos para prevenir e erradicar a violência contra as mulheres, a começar pela educação de todas as jovens, num texto publicado na revista mensal "Praça de São Pedro".
No artigo, revelado hoje pelo jornal diário ‘Corriere de la Sera’ por ocasião do Dia da Mulher, Leão XIV responde à carta de Giovanna, uma mulher italiana que lhe coloca o problema da violência de género. “Apresentas um tema importante que sempre me causou um grande sofrimento: a violência nas relações, e em especial a violência contra as mulheres. Num mundo tantas vezes dominado pelo pensamento violento, precisamos de apoiar ainda mais o género feminino“, escreveu o Papa. Defendeu ainda que talvez as mulheres sejam atacadas por serem “um sinal de contradição” numa sociedade “confusa, incerta e violenta”.
“Porque nos transmitem valores de fé, liberdade, igualdade, generosidade, esperança, solidariedade e justiça“, disse o Papa, acrescentando que estes são “grandes valores”, atacados por “uma mentalidade perigosa”, que “infesta as relações”, gerando “egoísmo, danos, discriminação e desejo de dominação”. Estes são motivos, referiu, que frequentemente conduzem à violência, como demonstram muitos casos recentes de feminicídio.
O Papa sublinhou que nunca deve ser subestimado um ato de violência, que deve ser denunciado. “Devemos eliminar esta violência e encontrar formas de moldar a mentalidade das pessoas, devemos ser pessoas de paz, que amem todos“, afirmou.
